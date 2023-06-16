Petrobras prorroga inscrições para seleção de estágio

As inscrições para o processo seletivo do programa de estágio da Petrobras foram prorrogadas para a próxima segunda-feira (19), às 12h. A seleção ocorrerá em 11 estados e são oferecidas 200 vagas para diversos cursos de ensino superior. A participação no processo e da prova é gratuita.

A Petrobras oferece uma bolsa-auxílio de R$ 1.825, com direito a transporte diário, auxílio-transporte e seguro contra acidentes pessoais. A carga horária é de 20 horas semanais, o estágio tem a duração mínima de seis meses e poderá ser renovado por até dois anos.

Edifício-sede da Petrobras Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O processo seletivo é voltado a estudantes a partir dos 16 anos que cursam ao menos o terceiro semestre, no caso de cursos com menos de quatro anos de duração. Para cursos com mais de quatro anos, é preciso estar ao menos no quinto semestre. Para estudantes de direito, é necessário estar ao menos no sétimo semestre.

No total, 10% das vagas do concurso são reservadas para pessoas com deficiência e 30% são destinadas a candidatos autodeclarados pretos e pardos. Além da prova online, o processo terá análise comportamental e exames médicos.

A previsão é que os aprovados comecem a exercer o estágio em setembro deste ano.

Como fazer a inscrição?

As inscrições são feitas pelo site do CIEE

Clique no logo da Petrobras e, depois, em "Ver detalhes" no edital 01/2023

Escolha a opção "Inscreva-se" e preencha o formulário

Escolha o local onde será feito o estágio

Lembre-se de que o e-mail preenchido na inscrição será utilizado para a comunicação da organizadora do processo com o candidato

Como será a prova

A prova é on-line, disponível na página do concurso, e pode ser feita até as 12h da próxima segunda-feira, 19 de junho

Selecione o logotipo da Petrobras e vá em "Meus processos", selecione "Opções" e clique em "Fazer a prova"

Preencha o login e senha. Em seguida, será enviado por SMS ou email o código de confirmação para liberação da prova

O candidato terá dois minutos para responder a cada questão. Após este tempo, a resposta para a questão ficará em branco e o sistema irá para a próxima pergunta

O candidato pode deixar a prova ao clicar em "Responder e sair da prova", mas perderá uma questão

A prova terá 45 questões, sendo 15 de português e tecnologia, 15 de matemática e 15 de conhecimentos gerais

O candidato precisa ter ao menos 70% de acertos para passar para a próxima fase

O resultado provisório do exame será divulgado em 20 de junho, com os pedidos de recursos sendo aceitos apenas em 21 de junho. A classificação provisória será anunciada em 6 de julho. O resultado final sairá no dia 12 de julho, no site do CIEE

Após esta etapa, o candidato passará por avaliação comportamental por meio do aplicativo do CIEE e também por exames médicos.

Quais cursos podem participar do processo

Administração

Análise de dados



Análise e desenvolvimento de sistemas



Ciências contábeis



Ciência da computação



Comunicação social - Jornalismo



Comunicação social - Publicidade e Propaganda



Comunicação social - Relações Públicas



Direito



Engenharia de computação



Engenharia de controle e automação



Engenharia de petróleo



Engenharia de produção



Engenharia elétrica



Engenharia mecânica



Engenharia química



Estatística



Geologia



Serviço social



Quais são os locais com vagas disponíveis

Camaçari (BA)

Engenharia elétrica



Caucaia (CE)

Administração



Vitória (ES)

Ciência da computação



Ciências Contábeis



Comunicação social - Relações Públicas



Engenharia de computação



Engenharia de produção



Engenharia mecânica



Ibirité (MG)

Engenharia mecânica



Três Lagoas (MS)

Engenharia de controle e automação



Ipojuca (PE)

Comunicação social - Publicidade e Propaganda





Araucaria (PR)

Engenharia de computação



Engenharia mecânica



Engenharia química



Macaé (RJ)

Administração



Análise de sistemas



Comunicação social - Relações Públicas



Análise de dados



Engenharia de controle e automação



Engenharia de petróleo



Engenharia de produção



Engenharia elétrica



Rio de Janeiro (RJ)

Administração



Análise de dados



Análise e desenvolvimento de sistemas



Ciência da computação



Ciências contábeis



Comunicação social - Jornalismo



Comunicação social - Publicidade e Propaganda



Comunicação social - Relações Públicas



Direito



Engenharia de controle e automação



Engenharia de petróleo



Engenharia de produção



Engenharia mecânica



Engenharia química



Estatística



Geologia



Serviço social



Seropédica:

Engenharia química

Natal (RN)

Comunicação social - Jornalismo



Comunicação social - Relações Públicas



Canoas (RS)

Engenharia de controle e automação



Engenharia mecânica



Engenharia química



Caraguatatuba (SP)

Engenharia elétrica



Engenharia química

