Petrobras prorroga inscrições para seleção de estágio

As inscrições para o processo seletivo do programa de estágio da Petrobras foram prorrogadas para a próxima segunda-feira (19), às 12h. A seleção ocorrerá em 11 estados e são oferecidas 200 vagas para diversos cursos de ensino superior. A participação no processo e da prova é gratuita.
A Petrobras oferece uma bolsa-auxílio de R$ 1.825, com direito a transporte diário, auxílio-transporte e seguro contra acidentes pessoais. A carga horária é de 20 horas semanais, o estágio tem a duração mínima de seis meses e poderá ser renovado por até dois anos.
O processo seletivo é voltado a estudantes a partir dos 16 anos que cursam ao menos o terceiro semestre, no caso de cursos com menos de quatro anos de duração. Para cursos com mais de quatro anos, é preciso estar ao menos no quinto semestre. Para estudantes de direito, é necessário estar ao menos no sétimo semestre.
No total, 10% das vagas do concurso são reservadas para pessoas com deficiência e 30% são destinadas a candidatos autodeclarados pretos e pardos. Além da prova online, o processo terá análise comportamental e exames médicos.
A previsão é que os aprovados comecem a exercer o estágio em setembro deste ano.
Como fazer a inscrição?
- As inscrições são feitas pelo site do CIEE
- Clique no logo da Petrobras e, depois, em "Ver detalhes" no edital 01/2023
- Escolha a opção "Inscreva-se" e preencha o formulário
- Escolha o local onde será feito o estágio
- Lembre-se de que o e-mail preenchido na inscrição será utilizado para a comunicação da organizadora do processo com o candidato
Como será a prova
- A prova é on-line, disponível na página do concurso, e pode ser feita até as 12h da próxima segunda-feira, 19 de junho
- Selecione o logotipo da Petrobras e vá em "Meus processos", selecione "Opções" e clique em "Fazer a prova"
- Preencha o login e senha. Em seguida, será enviado por SMS ou email o código de confirmação para liberação da prova
- O candidato terá dois minutos para responder a cada questão. Após este tempo, a resposta para a questão ficará em branco e o sistema irá para a próxima pergunta
- O candidato pode deixar a prova ao clicar em "Responder e sair da prova", mas perderá uma questão
- A prova terá 45 questões, sendo 15 de português e tecnologia, 15 de matemática e 15 de conhecimentos gerais
- O candidato precisa ter ao menos 70% de acertos para passar para a próxima fase
O resultado provisório do exame será divulgado em 20 de junho, com os pedidos de recursos sendo aceitos apenas em 21 de junho. A classificação provisória será anunciada em 6 de julho. O resultado final sairá no dia 12 de julho, no site do CIEE.
Após esta etapa, o candidato passará por avaliação comportamental por meio do aplicativo do CIEE e também por exames médicos.
Quais cursos podem participar do processo
- Administração
- Análise de dados
- Análise e desenvolvimento de sistemas
- Ciências contábeis
- Ciência da computação
- Comunicação social - Jornalismo
- Comunicação social - Publicidade e Propaganda
- Comunicação social - Relações Públicas
- Direito
- Engenharia de computação
- Engenharia de controle e automação
- Engenharia de petróleo
- Engenharia de produção
- Engenharia elétrica
- Engenharia mecânica
- Engenharia química
- Estatística
- Geologia
- Serviço social
Quais são os locais com vagas disponíveis
- Camaçari (BA)
- Engenharia elétrica
- Caucaia (CE)
- Administração
- Vitória (ES)
- Ciência da computação
- Ciências Contábeis
- Comunicação social - Relações Públicas
- Engenharia de computação
- Engenharia de produção
- Engenharia mecânica
- Ibirité (MG)
- Engenharia mecânica
- Três Lagoas (MS)
- Engenharia de controle e automação
- Ipojuca (PE)
- Comunicação social - Publicidade e Propaganda
- Araucaria (PR)
- Engenharia de computação
- Engenharia mecânica
- Engenharia química
- Macaé (RJ)
- Administração
- Análise de sistemas
- Comunicação social - Relações Públicas
- Análise de dados
- Engenharia de controle e automação
- Engenharia de petróleo
- Engenharia de produção
- Engenharia elétrica
- Rio de Janeiro (RJ)
- Administração
- Análise de dados
- Análise e desenvolvimento de sistemas
- Ciência da computação
- Ciências contábeis
- Comunicação social - Jornalismo
- Comunicação social - Publicidade e Propaganda
- Comunicação social - Relações Públicas
- Direito
- Engenharia de controle e automação
- Engenharia de petróleo
- Engenharia de produção
- Engenharia mecânica
- Engenharia química
- Estatística
- Geologia
- Serviço social
- Seropédica:
- Engenharia química
- Natal (RN)
- Comunicação social - Jornalismo
- Comunicação social - Relações Públicas
- Canoas (RS)
- Engenharia de controle e automação
- Engenharia mecânica
- Engenharia química
- Caraguatatuba (SP)
- Engenharia elétrica
- Engenharia química
- Santos (SP)
- Administração
- Análise de dados
- Análise e desenvolvimento de sistemas
- Ciência da computação
- Comunicação social - Publicidade e Propaganda
- Engenharia de computação
- Engenharia de controle e automação
- Engenharia de petróleo
- Engenharia de produção
- Engenharia mecânica