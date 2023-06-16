Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Petrobras prorroga inscrições para seleção de estágio
Nível superior

Petrobras prorroga inscrições para seleção de estágio

Bolsa-auxílio de R$ 1.825, para carga horária de 20 horas semanais; processo seletivo ocorrerá em 11 estados e são oferecidas 200 vagas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jun 2023 às 13:05

Publicado em 16 de Junho de 2023 às 13:05

As inscrições para o processo seletivo do programa de estágio da Petrobras foram prorrogadas para a próxima segunda-feira (19), às 12h. A seleção ocorrerá em 11 estados e são oferecidas 200 vagas para diversos cursos de ensino superior. A participação no processo e da prova é gratuita.
A Petrobras oferece uma bolsa-auxílio de R$ 1.825, com direito a transporte diário, auxílio-transporte e seguro contra acidentes pessoais. A carga horária é de 20 horas semanais, o estágio tem a duração mínima de seis meses e poderá ser renovado por até dois anos.
Edifício-sede da Petrobras
Edifício-sede da Petrobras Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O processo seletivo é voltado a estudantes a partir dos 16 anos que cursam ao menos o terceiro semestre, no caso de cursos com menos de quatro anos de duração. Para cursos com mais de quatro anos, é preciso estar ao menos no quinto semestre. Para estudantes de direito, é necessário estar ao menos no sétimo semestre.
No total, 10% das vagas do concurso são reservadas para pessoas com deficiência e 30% são destinadas a candidatos autodeclarados pretos e pardos. Além da prova online, o processo terá análise comportamental e exames médicos.
A previsão é que os aprovados comecem a exercer o estágio em setembro deste ano.

Como fazer a inscrição?

  • Clique no logo da Petrobras e, depois, em "Ver detalhes" no edital 01/2023
  • Escolha a opção "Inscreva-se" e preencha o formulário
  • Escolha o local onde será feito o estágio
  • Lembre-se de que o e-mail preenchido na inscrição será utilizado para a comunicação da organizadora do processo com o candidato

Como será a prova

  • A prova é on-line, disponível na página do concurso, e pode ser feita até as 12h da próxima segunda-feira, 19 de junho
  • Selecione o logotipo da Petrobras e vá em "Meus processos", selecione "Opções" e clique em "Fazer a prova"
  • Preencha o login e senha. Em seguida, será enviado por SMS ou email o código de confirmação para liberação da prova
  •  O candidato terá dois minutos para responder a cada questão. Após este tempo, a resposta para a questão ficará em branco e o sistema irá para a próxima pergunta
  •  O candidato pode deixar a prova ao clicar em "Responder e sair da prova", mas perderá uma questão
  •  A prova terá 45 questões, sendo 15 de português e tecnologia, 15 de matemática e 15 de conhecimentos gerais
  •  O candidato precisa ter ao menos 70% de acertos para passar para a próxima fase
O resultado provisório do exame será divulgado em 20 de junho, com os pedidos de recursos sendo aceitos apenas em 21 de junho. A classificação provisória será anunciada em 6 de julho. O resultado final sairá no dia 12 de julho, no site do CIEE.
Após esta etapa, o candidato passará por avaliação comportamental por meio do aplicativo do CIEE e também por exames médicos.

Quais cursos podem participar do processo

  • Administração
  • Análise de dados
  • Análise e desenvolvimento de sistemas
  • Ciências contábeis
  • Ciência da computação
  • Comunicação social - Jornalismo
  • Comunicação social - Publicidade e Propaganda
  • Comunicação social - Relações Públicas
  • Direito
  • Engenharia de computação
  • Engenharia de controle e automação
  • Engenharia de petróleo
  • Engenharia de produção
  • Engenharia elétrica
  • Engenharia mecânica
  • Engenharia química
  • Estatística
  • Geologia
  • Serviço social

Quais são os locais com vagas disponíveis

  • Camaçari (BA)
  • Engenharia elétrica
  • Caucaia (CE)
  • Administração
  • Vitória (ES)
  • Ciência da computação
  • Ciências Contábeis
  • Comunicação social - Relações Públicas
  • Engenharia de computação
  • Engenharia de produção
  • Engenharia mecânica
  • Ibirité (MG)
  • Engenharia mecânica
  • Três Lagoas (MS)
  • Engenharia de controle e automação
  • Ipojuca (PE)
  • Comunicação social - Publicidade e Propaganda

  • Araucaria (PR)
  • Engenharia de computação
  • Engenharia mecânica
  • Engenharia química
  • Macaé (RJ)
  • Administração
  • Análise de sistemas
  • Comunicação social - Relações Públicas
  • Análise de dados
  • Engenharia de controle e automação
  • Engenharia de petróleo
  • Engenharia de produção
  • Engenharia elétrica
  • Rio de Janeiro (RJ)
  • Administração
  • Análise de dados
  • Análise e desenvolvimento de sistemas
  • Ciência da computação
  • Ciências contábeis
  • Comunicação social - Jornalismo
  • Comunicação social - Publicidade e Propaganda
  • Comunicação social - Relações Públicas
  • Direito
  • Engenharia de controle e automação
  • Engenharia de petróleo
  • Engenharia de produção
  • Engenharia mecânica
  • Engenharia química
  • Estatística
  • Geologia
  • Serviço social
  • Seropédica:
  • Engenharia química
  • Natal (RN)
  • Comunicação social - Jornalismo
  • Comunicação social - Relações Públicas
  • Canoas (RS)
  • Engenharia de controle e automação
  • Engenharia mecânica
  • Engenharia química
  • Caraguatatuba (SP)
  • Engenharia elétrica
  • Engenharia química
  • Santos (SP)
  • Administração
  • Análise de dados
  • Análise e desenvolvimento de sistemas
  • Ciência da computação
  • Comunicação social - Publicidade e Propaganda
  • Engenharia de computação
  • Engenharia de controle e automação
  • Engenharia de petróleo
  • Engenharia de produção
  • Engenharia mecânica

Veja Também

Ministério Público do Trabalho abre vaga de estágio no ES

Lei do Estágio: apenas 25% dos estudantes acima de 16 anos estão ocupados

Sines do ES têm mais de 3.700 vagas de emprego e estágio nesta segunda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estágios (ES) Petrobras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: tire suas dúvidas sobre o Imposto de Renda
Imagem de destaque
O que fazer na Festa da Penha 2026? Confira dicas de lugares em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 03/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados