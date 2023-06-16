Ministério Público do Trabalho abre vagas de estágio no ES

Estudantes tem oportunidades de atuar em instituição pública Crédito: Pixabay

O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de nível superior e de graduação. A carga horária será de 20 horas semanais, distribuídas, preferencialmente, em quatro horas diárias. O valor da bolsa é de R$ 976 para os estudantes de graduação, e R$ 1.952 para a pós-graduação, com direito ao auxílio-transporte de R$ 11 por dia estagiado.

Os interessados podem se inscrever até a próxima segunda-feira (19), no site da instituição

As oportunidades são voltadas para alunos de graduação nos cursos de Direito, Comunicação Social (Jornalismo) e Tecnologia da Informação, além de pós-graduandos em Direito do Trabalho. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva. Os estagiários vão atender às demandas das Procuradorias do Trabalho nos Municípios (PTM) de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus.