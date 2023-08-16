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Anita Garibaldi

Petrobras coloca em produção superplataforma construída no ES

Com capacidade de produzir até 80 mil barris de petróleo por dia (bpd) e processar até 7 milhões de m3 de gás/dia, embarcação foi montada no Estaleiro Jurong, em Aracruz, Norte do Espírito Santo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 ago 2023 às 10:22

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 10:22

Petrobras informou que colocou em produção, nesta quarta-feira (16), o navio-plataforma Anita Garibaldi na Bacia de Campos, com capacidade de produzir até 80 mil barris de petróleo por dia (bpd) e processar até 7 milhões de m3 de gás/dia.  A embarcação foi montada no Estaleiro Jurong, em Aracruz, Norte do Espírito Santo, de onde saiu no dia 26 de abril deste ano.
O novo navio-plataforma é do tipo FPSO (sistema flutuante que produz, armazena e transfere petróleo) e vai operar simultaneamente no pós-sal e pré-sal dos campos de Marlim e Voador.
"As plataformas Anita Garibaldi e Anna Nery, que também iniciou operação em 2023, serão fundamentais para aumentar a longevidade da Bacia de Campos e ampliar sua produção. Em paralelo, são equipadas com tecnologias de última geração para redução de emissões de gases de efeito estufa, combinando eficiência e descarbonização. Passados mais de 40 anos desde que começou a produzir, a Bacia de Campos segue se renovando e exercendo papel estratégico para o país, lançando novos projetos e gerando novas oportunidades", afirmou o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, em comunicado ao mercado.

FPSO Anita Garibaldi deixa estaleiro no ES

Redução de 50% das emissões de CO2

O Anita Garibaldi foi construído pela Modec e produzirá em Marlim e Voador em conjunto com o FPSO Anna Nery, já em operação. A capacidade de produção conjunta das duas plataformas é de até 150 mil barris de óleo por dia (bpd) e de processamento de até 11 milhões de m3 de gás. Ambas irão substituir 9 plataformas que operavam na Bacia de Campos e serão descomissionadas.
Com a diminuição do número de plataformas em operação nos dois campos, haverá a redução de mais de 50% das emissões dos gases de efeito estufa.
O projeto de revitalização de Marlim e Voador, em conjunto com projetos de desenvolvimento complementar e projetos de revitalização de outros campos, contribuirá para o aumento da produção na Bacia de Campos dos atuais 565 mil barris de óleo equivalente por dia (boed) para 920 mil boed, em 2027.

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