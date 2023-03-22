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Reajuste

Petrobras anuncia redução no preço do diesel nas refinarias

Valor para as distribuidoras vai passar de R$ 4,02 para R$ 3,84 por litro, uma redução de R$ 0,18

Publicado em 22 de Março de 2023 às 12:43

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 mar 2023 às 12:43
Petrobras informou nesta quarta-feira (22), que vai reduzir o preço do litro do diesel em R$ 0,18 a partir da quinta-feira (23), nas suas refinarias. O preço para as distribuidoras vai passar de R$ 4,02 para R$ 3,84 por litro. O combustível não era reajustado pela estatal há 22 dias.
Antes da queda anunciada nesta quarta-feira, o diesel registrava preços no mercado interno em paridade ou acima do mercado internacional, dependendo do polo de comparação. "Considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 3,45 a cada litro vendido na bomba."
Petrobras reduz preço do diesel para as distribuidoras
Petrobras reduz preço do diesel para as distribuidoras Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
De acordo com a estatal, a redução tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da Petrobras frente às principais alternativas de suprimento.
A refinaria de Mataripe, controlada pela Acelen, braço do fundo árabe Mubadala no Brasil, ao contrário da estatal, tem reduzido semanalmente o preço dos combustíveis.
No mercado baiano, o preço do diesel está em paridade com o Golfo do México, enquanto a gasolina está com o preço 3% acima do mercado internacional.
Na Petrobras, a gasolina está em paridade com os preços externos e o diesel registrava uma diferença positiva de R$ 0,10 o litro, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

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