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Declaração

Paulo Guedes reconhece restrições políticas na reforma administrativa

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o foco do Governo agora será a reforma administrativa

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 11:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 11:43
Paulo Guedes, disse que o foco do Governo agora será a reforma administrativa Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira (30), durante evento do Centro de Liderança Pública (CLP) que o foco do governo agora, após atacar os gastos com Previdência e com o pagamento de juros, será a reforma administrativa.
Guedes ponderou, contudo, que não consegue garantir o que é politicamente viável de ser aprovado. Ele lembrou que as instituições políticas não querem atingir direitos dos funcionários ativos. "Nossa reforma administrativa vai, mas com restrições políticas. Se não é possível politicamente aplicar a quem está hoje, coloca um filtro para os próximos", disse, completando que, se a reforma não for feita rapidamente, em um ou dois anos o servidor terá que perder a estabilidade.

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"Uma coisa é a economia, que tem que estar próxima da verdade. Agora, o que é possível fazer politicamente é outro departamento e eu confio nas instituições brasileiras desde o início", destacou.

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