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Otimista

Não tenho culpa se o governo não mandou a reforma administrativa, diz Maia

Presidente da Câmara espera que o governo apresente a reforma ao Congresso nas próximas semanas

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 09:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 09:04
O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira (29) que está otimista com relação à aprovação das reformas tributária e administrativa em 2020. 
"Existe uma discussão sobre qual deve ser votada primeiro, mas eu não tenho culpa se o governo ainda não mandou a reforma administrativa", disse durante evento do Credit Suisse, em São Paulo. 

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Maia defende a proposta de reforma tributária que tem relatoria do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).
A expectativa dele é que a tributária seja votada em abril. O deputado também espera que o governo apresente a reforma administrativa ao Congresso nas próximas semanas. 
Segundo o presidente da Câmara, quando o governo mandar a administrativa, o objetivo é dar celeridade ao tema. "Temos um Estado que não tem tanto servidor, mas custa caro. O salário do setor público é na média o dobro do privado", afirmou. 
Ele também nega que as eleições municipais possam atrapalhar o andamentos das reformas no Congresso. 
"O Brasil quer as reformas tributária e a administrativa. Qualquer candidato a prefeito que [enquanto deputado] conseguiu votar uma reforma tributária, como é que vai perder uma eleição para prefeito? É impossível. Tenho certeza que a gente aprova. Estamos focados nas agendas econômicas e sociais", disse.

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