Não tenho culpa se o governo não mandou a reforma administrativa, diz Maia

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) , afirmou nesta quarta-feira (29) que está otimista com relação à aprovação das reformas tributária e administrativa em 2020.

"Existe uma discussão sobre qual deve ser votada primeiro, mas eu não tenho culpa se o governo ainda não mandou a reforma administrativa", disse durante evento do Credit Suisse, em São Paulo.

Maia defende a proposta de reforma tributária que tem relatoria do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

A expectativa dele é que a tributária seja votada em abril. O deputado também espera que o governo apresente a reforma administrativa ao Congresso nas próximas semanas.

Segundo o presidente da Câmara, quando o governo mandar a administrativa, o objetivo é dar celeridade ao tema. "Temos um Estado que não tem tanto servidor, mas custa caro. O salário do setor público é na média o dobro do privado", afirmou.

Ele também nega que as eleições municipais possam atrapalhar o andamentos das reformas no Congresso.