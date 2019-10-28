Maia vê dificuldade para reforma administrativa sem avanço na tributária

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse nesta segunda-feira (28) que avisou à equipe do ministro Paulo Guedes que não considera a reforma administrativa mais importante que a tributária. Segundo ele, as duas propostas são "fundamentais e urgentes" e ponderou ainda que haverá muita dificuldade de avançar nas mudanças administrativas se não se avançar paralelamente nas alterações tributárias.

"Eu disse à assessora do Paulo Guedes e ao secretário Esteves que para a gente não tinha administrativa mais importante que tributária, as propostas são todas fundamentais e urgentes. E acho que vão ter muita dificuldade na Câmara de avançar na administrativa se não tivermos condições de avançar na tributária", disse durante evento organizado pelo Grupo Voto em São Paulo.