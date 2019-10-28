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Brasília

Maia vê dificuldade para reforma administrativa sem avanço na tributária

Rodrigo Maia  afirma que as duas propostas são 'fundamentais e urgentes'

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 20:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 20:50
O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse nesta segunda-feira (28) que avisou à equipe do ministro Paulo Guedes que não considera a reforma administrativa mais importante que a tributária. Segundo ele, as duas propostas são "fundamentais e urgentes" e ponderou ainda que haverá muita dificuldade de avançar nas mudanças administrativas se não se avançar paralelamente nas alterações tributárias.

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"Eu disse à assessora do Paulo Guedes e ao secretário Esteves que para a gente não tinha administrativa mais importante que tributária, as propostas são todas fundamentais e urgentes. E acho que vão ter muita dificuldade na Câmara de avançar na administrativa se não tivermos condições de avançar na tributária", disse durante evento organizado pelo Grupo Voto em São Paulo.
Ele afirmou ainda que, durante sua visita a Londres e Irlanda - uma tentativa de diminuir o impacto negativo na imagem do país após os ruídos acerca do desmatamento na Amazônia -, percebeu que a imagem do País lá fora "não parece muito boa neste momento". "Se não resolvermos isso, não adianta fazer reforma tributária, administrativa. Há uma relação muito forte entre investimento internacional com meio ambiente", disse.

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