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Rodrigo Maia

'Interesses pessoais atuam com força para que reforma tributária não avance'

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ponderou a empresários que os problemas econômicos do Brasil não serão resolvidos apenas com as reformas endereçadas ao Estado

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 13:01

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

15 out 2019 às 13:01
Rodrigo Maia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta terça-feira (15), que há interesses pessoais que "atuam com força" para que a reforma tributária não avance. Durante evento Empresas Mais, realizado pelo jornal O Estado de S. Paulo em parceria com o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), ele ponderou a empresários que os problemas econômicos do Brasil não serão resolvidos apenas com as reformas endereçadas ao Estado, como a administrativa e a da Previdência.
Segundo ele, o Estado brasileiro - incluindo o atual sistema tributária - tem funcionado nos últimos 30 anos para atender a interesses individuais e não coletivos.

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"Construímos um Estado que foi capturado pelas corporações públicas e segmentos do setor privado, com muitos incentivos fiscais. O Estado que construímos custa muito, atende a uma parte da sociedade e o resto não é atendido", disse Maia.
Ele também fez um apelo na direção de um esforço maior na relação com a Europa, para que o acordo entre Mercosul e União Europeia possa andar. "Depois de reformas, precisamos ter abertura comercial, comércio fechado também privilegia interesses particulares", comentou.

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