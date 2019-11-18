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Mudança para servidores

Bolsonaro quer melhor clima político para enviar reforma administrativa

A articulação política do Palácio do Planalto recebeu sinais de resistência à medida tanto de parlamentares de direita como de esquerda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 17:33

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 17:33

Jair Bolsonaro disse que texto da reforma administrativa está "no forno" Crédito: Carolina Antunes/PR
presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (18) que não há pressa para o envio da reforma administrativa e que aguarda uma melhora no clima político no Poder Legislativo para evitar uma reação negativa à proposta.
A apresentação do texto, elaborado pela equipe econômica, estava prevista para os próximos dias. A articulação política do Palácio do Planalto, no entanto, recebeu sinais de resistência à medida tanto de parlamentares de direita como de esquerda.
"Está no forno. Está no forno, pô. Para que tanta pressa? Não to entendendo", disse o presidente, ao ser perguntado pela imprensa no Palácio do Planalto. "Tem que mandar para lá para ter menos atrito possível. É só isso", acrescentou.

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No domingo (17), Bolsonaro disse que a proposta deve levar mais tempo para ser concluída. Nos últimos dias, o ministro Paulo Guedes (Economia) também adotou posição de cautela e segurou a apresentação da reforma.
"Eu falei um pouco ontem e fizeram uma festa", disse o presidente nesta segunda-feira (18) em reação à repercussão de sua declaração no final de semana.
A proposta altera carreiras e salários dos servidores públicos. Ela é considerada sensível porque atinge uma categoria de trabalhadores que tem forte lobby no Legislativo. A frente parlamentar do serviço público tem 255 deputados, o que corresponde a quase metade dos 513.

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Até os últimos dias, a equipe econômica trabalhava com a divulgação na próxima terça-feira (19). Diante da forte resistência, o Palácio do Planalto cogita deixá-la para o próximo ano. A principal preocupação é a de que, diante da deflagração de protestos na América do Sul, a iniciativa gere manifestações também no Brasil.
Inicialmente, o pacote tinha previsão de ser apresentado junto com a proposta de pacto federativo (que propõe alteração de regras fiscais e orçamentárias), no começo do mês. Mas a reestruturação do serviço público foi adiada.

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