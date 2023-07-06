Partido de Bolsonaro deve se opor à reforma tributária se votação for hoje

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e o presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Youtube

Assim, o caminho provável do partido, que tem a maior bancada da Câmara, é de encaminhar o voto negativo para a reforma, mas sem fechar questão, o que implicaria em punições para os deputados que votarem a favor da medida.

Segundo relatos da reunião, o próprio ex-presidente sinalizou em sua fala que o partido deveria se posicionar contra, mas não fechar questão.

Bolsonaro divulgou duas notas nos últimos dias contra a proposta. A avaliação geral no partido é de que há açodamento na discussão da reforma.

O governador de São Paulo e Bolsonaro passaram cerca de duas horas reunidos antes de irem para a reunião do PL. A principal pauta foi a reforma tributária, a qual Freitas se opunha a princípio.

Na reunião com a bancada, os debates foram acalorados, apurou a Folha, com os deputados mais bolsonaristas se contrapondo a posição de Freitas. Apesar de não ser do PL, o governador participou de parte do encontro a convite de Bolsonaro e Costa Neto.

Para Marinho, é necessário mais tempo para que os parlamentares conheçam o texto.