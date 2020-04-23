  • Pandemia mostrou que não existe economia sem saúde, diz OMS
Coronavírus

Pandemia mostrou que não existe economia sem saúde, diz OMS

Segundo o diretor regional para a Europa da OMS, a pandemia de coronavírus mostrou que 'sem saúde não existe economia nem segurança nacional'
Redação de A Gazeta

23 abr 2020 às 11:39

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 11:39

Covid-19 Crédito: Cottonbro/ Pexels
"No 'novo normal' da política, a saúde será prioridade por muitos anos", disse nesta quinta (23) o diretor regional para a Europa da Organização Mundial da Saúde (OMS), Hans Kluge.
Segundo ele, a pandemia de coronavírus mostrou que "sem saúde não existe economia nem segurança nacional". Kluge também afirmou que será fundamental a coordenação e a cooperação internacional.
"Não adianta um país trabalhar sozinho. Se o vizinho não controlar a pandemia, ele será atingido", afirmou o diretor da OMS Europa.

Segundo Catherine Smallwood, encarregada do setor de Emergências da seção europeia, será preciso implantar um sistema de vigilância amplo, que identifique a Covid-19 em qualquer lugar do mundo. "Qualquer novo caso em qualquer país representa um risco global. Tudo o que é feito no nível local terá impacto global", afirmou.
A capacidade de rastrear a doença e reagir logo para conter a transmissão será crucial para evitar novas crises, segundo a especialista.
Kluge também acredita que o "novo normal" deveria incluir uma valorização dos profissionais de saúde. "Grande parte dos funcionários da linha de frente são desvalorizados. Agora sua importância ficou sob o holofote", afirmou.

