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Páscoa 2022

Ovos de chocolate estão até 40% mais caro, dizem supermercados

Apesar do aumento no preço, o setor espera um avanço de 36% nas vendas de chocolates na comparação anual

Publicado em 25 de Março de 2022 às 08:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mar 2022 às 08:47
Os consumidores devem encontrar ovos de chocolate até 40% mais caros nas prateleiras dos supermercados para a Páscoa deste ano na comparação com 2021, segundo levantamento da Apas (Associação Paulista de Supermercados). Os demais produtos tradicionais na data, como bacalhau, vinho e bombons, por outro lado, tendem a apresentar menor aceleração ou até mesmo redução.
Ovos de Páscoa de pote da Xuxu Confeitaria
Ovos de Páscoa de pote da Xuxu Confeitaria. Crédito: Reprodução/Instagram
Apesar do aumento no preço, o setor espera um avanço de 36% nas vendas de chocolates na comparação anual, diz a entidade. A presença de ovos de chocolate nos carrinhos de supermercado acelerou nas últimas semanas. Mas o cenário de inflação e o poder de consumo enfraquecido devem fazer uma Páscoa de lembrancinha em 2022, com ovos menores e uma substituição do produto por bombons e barras de chocolate.
A Páscoa é a terceira data mais importante para o varejo de alimentos, atrás apenas do Natal e da Black Friday.

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