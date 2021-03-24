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Comércio exterior

Navio encalhado no Canal de Suez pode bagunçar logística internacional

Problema tem levado a uma pressão no preço do petróleo, já que é uma das principais rotas para escoamento do óleo cru

Publicado em 24 de Março de 2021 às 13:21

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 mar 2021 às 13:21
Navio contêineiro encalhou no Canal de Suez, bloqueando a navegação em uma das principais rotas de abastecimento do mundo
Navio encalhou no Canal de Suez, bloqueando a navegação em uma das principais rotas de abastecimento do mundo Crédito: ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O navio porta-contêiner Ever Given de 400 metros de comprimento e 59 metros de altura - quase tão longo quanto o Empire State Building - encalhou nesta quarta-feira (24) no Canal de Suez, bloqueando a navegação em uma das principais rotas de abastecimento do mundo. Os contratos futuros de petróleo são alguns dos ativos que respondem com ganhos ao bloqueio, diante de preocupações sobre atrasos na oferta.
No entanto, o encalhe ameaça bagunçar o sistema de transporte internacional, pois o local representa um das principais conexões entre rotas, ligando o Mediterrâneo ao Mar Vermelho, na Ásia, local onde passam 50 navios por dia nos 193 quilômetros do canal.
Às 8h57 de Brasília, o barril de petróleo WTI para maio subia 2,12%, a US$ 58,98, enquanto o de Brent para junho avançava 1,97%, a US$ 62,05. Os contratos já vinham em alta desde cedo, após uma série de índices de atividade (PMIs) europeus vir bem acima das expectativas.
A embarcação, da japonesa Shoei Kisen e operada pelo conglomerado taiwanês Evergreen Group, viajava da China para o porto de Rotterdam, na Holanda. Autoridades egípcias já estão no local e esperam desencalhar o navio em poucas horas, mas analistas temem que o procedimento possa levar mais tempo. "O incidente cria distorção nos fluxos de petróleo e produtos que são transportados através do canal. Existem rotas alternativas, mas se o bloqueio durar mais, pode impactar os preços por alguns dias, diz Bjornar Tonhaugen da consultoria norueguesa Rystad Energy.
Navio porta-contêineres Ever Given encalha no canal de Suez e provoca 'engarrafamento' de navios
Navio porta-contêineres Ever Given encalha no canal de Suez e provoca 'engarrafamento' de navios Crédito: EslAm Othm/Twitter/Reprodução

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