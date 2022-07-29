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Distribuição

Lucro da Petrobras faz governo achar fácil receber R$ 100 bi em dividendos

No primeiro semestre do ano, o Tesouro Nacional registrou o recebimento de R$ 44,9 bilhões em dividendos de todas as estatais. Agora, com o pagamento de cerca de R$ 25 bilhões da Petrobras, o número vai subir para ao redor de R$ 70 bilhões
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jul 2022 às 10:05

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 10:05

Visita de A Gazeta à P 71, navio plataforma da Petrobrás que está em construção no Estaleiro Jurong, em Aracruz, ES
P 71, navio plataforma da Petrobras que está em construção no Estaleiro Jurong, em Aracruz, ES Crédito: Fernando Madeira

  • Fábio Pupo

BRASÍLIA - O governo federal considera fácil passar a marca de R$ 100 bilhões em dividendos a serem recebidos neste ano de estatais após o pagamento recorde da Petrobras pelo lucro referente ao segundo trimestre. Os cálculos abrem caminho para o ministro Paulo Guedes (Economia) registrar um superávit primário no governo central (que soma Tesouro, Banco Central e Previdência).
No primeiro semestre do ano, o Tesouro Nacional registrou o recebimento de R$ 44,9 bilhões em dividendos de todas as estatais. Agora, com o pagamento de cerca de R$ 25 bilhões da Petrobras, o número vai subir para ao redor de R$ 70 bilhões.
Ainda entrarão como receita os dividendos da própria Petrobras no terceiro trimestre e também os ganhos a serem repassados ao Tesouro por outras empresas, o que deve ser turbinado pelo pedido de ampliação de recursos feito pelo governo a grandes estatais (principalmente Caixa e BNDES).

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Antes disso, o governo já tinha pedido ao BNDES um repasse turbinado de recursos neste ano, que já foram pagos. Foram R$ 18,9 bilhões relativos aos lucros de 2020 e 2021 que entraram em 2022.
A conta de dividendos recebidos até agora, considerando os da Petrobras, já superam e muito a expectativa divulgada pelo próprio Ministério da Economia na sexta-feira (22), de que seriam recebidos R$ 54,8 bilhões no ano em dividendos em 2022. Segundo técnicos, as expectativas usadas para as receitas estavam defasadas.
A Petrobras tem tido seu lucro impulsionado pelos valores em alta do petróleo no mercado global. A empresa teve lucro de R$ 54,3 bilhões no segundo trimestre de 2022, em resultado com forte impacto dos mega-aumentos nos preços dos combustíveis em março. A empresa anunciou a distribuição recorde de R$ 87,8 bilhões em dividendos, dos quais cerca de R$ 25 bilhões ficam com a União.
O lucro da estatal foi o segundo maior já registrado por uma companhia brasileira, abaixo apenas do resultado anunciado pela própria Petrobras no quarto trimestre de 2020 (R$ 70,6 bilhões, em valores corrigidos pela inflação).
A perspectiva de um azul nas contas de 2022 tem sido comemorada pelo governo. No primeiro semestre, foram R$ 14,4 bilhões no positivo -resultado impulsionado pelas receitas extraordinárias obtidas com a privatização da Eletrobras (de R$ 26 bilhões).
O governo traça o cenário de melhora também após a manobra proporcionada pela emenda constitucional promulgada no ano passado que autorizou mexer nas regras do teto de gastos e postergar o pagamento de precatórios (dívidas a serem quitadas pelo Estado após determinação da Justiça).

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