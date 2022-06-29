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Combustíveis

ES registra o 2° menor preço do diesel entre os Estados

Para se manter distante da politização e da radicalização, as evidências científicas possibilitam analisar a situação dos preços dos combustíveis com base nas realidades regionais do país

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 02:00

Públicado em 

29 jun 2022 às 02:00
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

No contexto externo, a guerra na Ucrânia e as altas do dólar e do petróleo no mercado internacional estão influenciando a elevação do preço dos combustíveis no Brasil. Em meio à politização do debate econômico no contexto nacional, que é estabelecido e tencionado pelo presidente Jair Bolsonaro, os brasileiros estão sofrendo no bolso com os recorrentes aumentos no preço dos combustíveis.
Esse é um dos principais componentes que vêm impactando na alta da inflação, que finalizou o ano de 2021 em dois dígitos, expansão de 10,06%. Em maio de 2022, a inflação brasileira acumulada nos últimos 12 meses estava com elevação de 11,73%, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Para se manter distante da citada politização e radicalização, as evidências científicas possibilitam analisar a situação dos preços dos combustíveis com base nas realidades regionais do país. Um levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e divulgado no último dia 25 de junho apresenta o ranking dos Estados em relação ao preço dos combustíveis.

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O preço médio da gasolina alcançou seu maior patamar na Bahia (R$ 8,04), Piauí (R$ 7,94) e no Rio Grande do Norte (R$ 7,90). O Espírito Santo evidenciou o 11º maior preço da gasolina (R$ 7,52). Com esse resultado, o ES se caracterizou como o Estado com o 2º menor preço médio da gasolina da região Sudeste. Os Estados que contabilizaram os menores preços da gasolina foram Amapá (R$ 6,55), São Paulo (R$ 6,97) e Rio Grande do Sul (R$ 7,06).
Ao analisar o preço médio do diesel constata-se que as Unidades da Federação (UFs) com os maiores valores foram Acre (R$ 8,76), Bahia (R$ 8,07) e Pernambuco (R$ 8,05). As UFs que computaram os menores preços do diesel foram Mato Grosso do Sul (R$ 7,29), Espírito Santo (R$ 7,37) e Amapá (R$ 7,39). O ES se destacou com o 2º menor preço (R$ 7,37) do diesel.
Esses últimos Estados vêm adotando um conjunto de medidas para controlar a pressão da alta do preço dos combustíveis. O governo do Espírito Sando, por exemplo, desde 2021 mantém congelado o ICMS dos combustíveis com o objetivo de evitar aumentos de preços.

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Porém, o governo federal tem uma grande responsabilidade em evitar instabilidades na gestão e governança da Petrobras. Nos últimos dois anos ocorreram quatro mudanças de presidentes na estatal. Com tanta instabilidade, fica difícil o governo federal promover aprimoramentos nas estratégias de composição do preço dos combustíveis. Vale ressaltar que o governo federal é o acionista majoritário da companhia, tem o poder de indicar a maioria dos conselheiros e é responsável pela escolha do presidente e dos diretores executivos da empresa.
Nesse ano eleitoral é de fundamental importância um debate sério, afastado do populismo eleitoreiro e, sobretudo, baseado em evidências científicas, para o desenvolvimento de estratégias e a construção de um caminho que possibilite o controle do preço dos combustíveis. A população não pode continuar pagando mais esse alto preço.

Pablo Lira

Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

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