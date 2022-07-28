Petrobras reduz em R$ 0,15 o preço da gasolina nas refinarias

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (28) a redução do preço da gasolina em R$ 0,15. O novo valor passa a valer a partir de amanhã, segundo a empresa.
Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,81, em média, para R$ 2,70 a cada litro vendido na bomba, de acordo com a empresa.
A estatal explica que essa redução acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina.