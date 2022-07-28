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Alívio no bolso

Petrobras reduz em R$ 0,15 o preço da gasolina nas refinarias

Novo valor do combustível passa a valer nesta sexta-feira (29), segundo a estatal. É a segunda vez no ano que a empresa reajusta para baixo o custo do produto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2022 às 13:42

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 13:42

Postos de gasolina
Posto de gasolina em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Petrobras anunciou nesta quinta-feira (28) a redução do preço da gasolina em R$ 0,15. O novo valor passa a valer a partir de amanhã, segundo a empresa.
Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,81, em média, para R$ 2,70 a cada litro vendido na bomba, de acordo com a empresa.
A estatal explica que essa redução acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina.

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