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Nova queda

Bolsonaro: Petrobras 'certamente vai rever preço dos combustíveis para baixo'

Presidente destacou que não podia confirmar, mas disse que empresa deve anunciar nova redução nos combustíveis
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 jul 2022 às 13:22

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 13:22

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (22) que a Petrobras "certamente" vai anunciar uma nova queda no preço dos combustíveis. A declaração foi dada ao lado dos ministros Adolfo Sachsida (Minas e Energia) e Anderson Torres (Justiça e Segurança Pública), em um posto de combustível em Brasília.
"Se o petróleo Brent cair mais um pouquinho, eu não vou falar que vai, mas certamente a Petrobras vai rever o preço para baixo", declarou o presidente. "Com a diretoria antiga, a gente não esperaria diminuir os R$ 0,20 de agora. R$ 0,20 nos combustíveis fazem diferença", acrescentou, voltando a defender que a Petrobras tem uma função social a cumprir.
Postos de gasolina
Posto de gasolina em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Enquanto o presidente respondia às perguntas, ao menos duas pessoas gritaram "Fora, Bolsonaro" no posto de combustível.

GUERRA

No posto, Bolsonaro ainda afirmou que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) é o "lugar adequado" para "solucionar" a guerra entre Rússia e Ucrânia. A possibilidade de a Ucrânia aderir à Otan foi justamente o estopim para a invasão por parte de Moscou. "Você agora tem que se colocar no lugar do Zelenski e do Putin, para ver qual é a melhor saída para esse conflito", declarou Bolsonaro.
De acordo com o chefe do Executivo, Zelenski "desabafou muita coisa" na ligação telefônica que tiveram durante a semana. "Não retruquei, mantive posição de estadista", seguiu. "Nós não vamos aderir a sanções econômicas, continuamos em equilíbrio".

REDUÇÃO DO IPI

Bolsonaro também confirmou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende realizar um novo corte no IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). A ideia é substituir o corte anterior, que foi questionado no Supremo Tribunal Federal (STF).
"Sim, o Paulo Guedes diz que é uma reindustrialização", afirmou Bolsonaro no posto de combustíveis de Brasília, após ser questionado se o Executivo anunciaria reduções no imposto sobre produtos industrializados.

LEIA MAIS 

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