Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Lei barra reajuste do auxílio-alimentação para servidores federais
Descartado

Lei barra reajuste do auxílio-alimentação para servidores federais

Lei de Responsabilidade Fiscal impede qualquer aumento a seis meses do fim de governo; valor do benefício poderia passar de R$ 458 para R$ 900
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jul 2022 às 20:08

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 20:08

  • Lucas Marchesini

BRASÍLIA, DF - Um aumento do auxílio-alimentação para os servidores públicos federais não é mais possível desde que iniciou o mês de julho. A LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) impede qualquer reajuste no último semestre de um governo.
A possibilidade de elevar de R$ 458 para R$ 900 o valor do auxílio-alimentação no Executivo federal tinha sido aventada pelo ministro da Controladoria Geral da União (CGU), Wagner Rosário, em 24 de junho, em um evento fechado da Semana de Discussões do Plano Operacional para 2023.
Controladoria-Geral da União (CGU)
Controladoria-Geral da União (CGU) Crédito: CGU/Divulgação
A medida seria um paliativo após o governo federal não conceder o reajuste de 5% nos salários de todo o funcionalismo público, descartado por Jair Bolsonaro (PL) em 13 de junho.

Veja Também

Bolsonaro confirma que servidores não terão reajuste, mas fala em dobrar tíquete

Reajustes da Petrobras ao longo do ano devem anular efeito do corte do ICMS

Questionado sobre a possibilidade de um reajuste ainda neste ano, o Ministério da Economia respondeu que "de acordo com a legislação pertinente, reajustes de qualquer natureza estão vedados até o final do exercício". A CGU não comentou o assunto e encaminhou a demanda para a Economia.
O artigo 21 da LRF diz que não é permitido adotar medidas que resultam "em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo". Como o atual mandato presidencial se encerra em 31 de dezembro, restam apenas 177 dias.
A pressão por um reajuste nos rendimentos dos servidores começou depois de o presidente Jair Bolsonaro prometer um aumento apenas para os policiais de carreiras federais, o que desencadeou reações em diversas categorias.
Funcionários do Banco Central entraram em greve, que só foi encerrada no início deste mês diante do fim do prazo legal para conceder o reajuste.
Um aumento no salário dos servidores foi descartado diante da preferência de Bolsonaro pelas medidas contidas na PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos bilhões, aprovada no Senado e em análise na Câmara nesta quinta-feira (7).

Veja Também

Serra anuncia reajuste salarial de 10,06% para servidores

Bolsonaro oficializa reajuste de 33,23% e novo piso salarial de professores

Servidores do Tribunal de Justiça do ES vão ter 6% de reajuste salarial

O texto zera a fila do Auxílio Brasil e aumenta o seu valor para R$ 600 mensais até o fim de 2022, dobra o vale gás e cria um auxílio para caminhoneiros autônomos, entre outras medidas. A conta supera os R$ 50 bilhões.
As medidas são uma tentativa de Bolsonaro melhorar suas chances eleitorais. A última pesquisa do Datafolha revelou que a tendência no momento é de vitória de Lula (PT) no primeiro turno.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

servidores governo federal Auxílio Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados