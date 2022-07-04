Servidores de Vitória terão reajuste de 12,36% e novos valores para professores

Os servidores da Prefeitura de Vitória - ativos, inativos e pensionistas - vão receber um reajuste linear de 12,36%. O valor foi anunciado na tarde desta segunda-feira (4) e será dividido em duas parcelas, sendo a primeira neste mês de julho e a segunda em janeiro de 2023.

Aumento linear dos servidores:

Julho 2022: 6%

Janeiro 2023: 6%

Total: 12,36%

Para o magistério municipal, incluindo os ativos e inativos, haverá uma atualização da tabela de salários, contemplando um reajuste médio de 16%. O salário vai variar de acordo com a classificação de cada professor na tabela e suas especializações.

Your browser does not support the audio element. Servidores de Vitória terão reajuste de 12,36 por cento e novos valores para professores

De acordo com o secretário de Planejamento de Vitória, Regis Mattos, a atualização da tabela do magistério "traz mais equidade, diminuindo a diferença entre extremos".

Outro ponto importante é que o reajuste para o magistério será pago de forma retroativa a janeiro deste ano. Com isso, os professores irão receber, já neste mês de julho, a diferença da atualização salarial. Veja algumas mudanças:

Atualização dos salários do professores

Reajuste médio : 16%

: 16% Salário inicial graduação (40h) : R$ 4.247,99, o que equivale a um aumento de 26% no salário inicial para graduação

: R$ 4.247,99, o que equivale a um aumento de 26% no salário inicial para graduação Aumento de 20,7%: na etapa inicial para especialização, com mestrado e doutorado

Anúncio do reajuste linear dos servidores e Plano de Cargos e Salários do Magistério Crédito: PMV

IMPACTO NOS COFRES MUNICIPAIS

Com a concessão do reajuste, o impacto total nos cofres públicos municipais soma R$ 68,1 milhões. Só na Educação, são R$ 45,7 milhões.

Servidores beneficiados:

Ativos: 12.243

12.243 Aposentados e pensionistas: 4.463

4.463 Total: 16.706

16.706 Investimento ano: R$ 68,1 milhões

Ao anunciar o reajuste, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, disse que estava promovendo "uma recomposição do poder de compra dos servidores". Explicou que haverá impacto na economia da Capital. "Estamos valorizando quem cuida da cidade", assinalou.