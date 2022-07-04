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Reajuste

Servidores de Vitória terão reajuste de 12,36% e novos valores para professores

Prefeitura de Vitória anunciou reajuste linear para os servidores e plano de cargos e salários do magistério; confira
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

04 jul 2022 às 14:54

Publicado em 04 de Julho de 2022 às 14:54

 Os servidores da Prefeitura de Vitória -  ativos, inativos e pensionistas - vão receber um reajuste linear de 12,36%. O valor foi anunciado na tarde desta segunda-feira (4) e será dividido em duas parcelas, sendo a primeira neste mês de julho e a segunda em janeiro de 2023. 
  • Aumento linear dos servidores:
  • Julho 2022: 6%
  • Janeiro 2023: 6%
  • Total: 12,36%
Para o magistério municipal, incluindo os ativos e inativos,  haverá uma atualização da tabela de salários, contemplando um reajuste médio de 16%. O salário vai variar de acordo com a classificação de cada professor na tabela e suas especializações. 
Servidores de Vitória terão reajuste de 12,36 por cento e novos valores para professores
De acordo com o secretário de Planejamento de Vitória, Regis Mattos, a atualização da tabela do magistério "traz mais equidade, diminuindo a diferença entre extremos". 
Outro ponto importante é que o reajuste para o magistério será pago de forma retroativa a janeiro deste ano. Com isso, os professores irão receber, já neste mês de julho, a diferença da atualização salarial.  Veja algumas mudanças:
  • Atualização dos salários do professores
  • Reajuste médio: 16%
  • Salário inicial graduação (40h): R$ 4.247,99, o que equivale a um aumento de 26% no salário inicial para graduação
  • Aumento de 20,7%:  na etapa inicial para especialização, com mestrado e doutorado
Anúncio do reajuste linear dos servidores e Plano de Cargos e Salários do Magistério
Anúncio do reajuste linear dos servidores e Plano de Cargos e Salários do Magistério Crédito: PMV

IMPACTO NOS COFRES MUNICIPAIS

Com a concessão do reajuste, o impacto total nos cofres públicos municipais soma R$ 68,1 milhões. Só na Educação, são R$ 45,7 milhões.
  • Servidores beneficiados:
  • Ativos: 12.243
  • Aposentados e pensionistas: 4.463
  • Total: 16.706
  • Investimento ano: R$ 68,1 milhões
Ao anunciar o reajuste, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, disse que estava promovendo "uma recomposição do poder de compra dos servidores". Explicou que haverá impacto na economia da Capital. "Estamos valorizando quem cuida da cidade", assinalou.
Informou ainda que o aumento do piso salarial do professor, de R$ 4.247,99, passa a ser o maior entre as cidades da Grande Vitória. Lembrou ainda que o último reajuste concedido aos servidores foi de 4%.

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