  • Lacta admite erro e cancela campanha de Páscoa com conteúdo considerado racista
Lacta admite erro e cancela campanha de Páscoa com conteúdo considerado racista

Filmete de dez segundos mostra uma pessoa branca entregando a uma negra um ovo de chocolate da marca, com a mensagem "Quem faz a decoração da Páscoa merece um presente de Páscoa"

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 18:58

Agência FolhaPress

Lacta: 'Quem faz a decoração da Páscoa merece um presente' Crédito: Redes sociais
Um comercial de Páscoa exibido nas redes sociais da Lacta causou indignação por seu conteúdo considerado racista. No filmete de dez segundos, imagens vistas de cima mostram uma pessoa branca entregando a uma negra um ovo de chocolate da marca.
O foco está nas mãos que oferecem o doce, com a mensagem: "Quem faz a decoração da Páscoa merece um presente de Páscoa". Ao final, uma voz anuncia, em off: "Lacta. Cada pedacinho aproxima".
A propaganda gerou críticas de internautas, que reagiram na hora à mensagem passada pelo vídeo, retirado do ar em poucas horas. A Lacta é uma das marcas da Mondelez, gigante do setor de snacks e chocolates, que também tem em seu portfólio Bis, Club Social, Oreo e Tang, entrou outras.
Procurada pela coluna, a Lacta enviou o seguinte comunicado: "A marca errou e a peça foi retirada do ar. A empresa fortalecerá ainda mais a conscientização e a prática da pauta antirracista internamente e junto aos seus fornecedores".

