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Previdência

INSS antecipa consulta ao 13° salário; saiba como fazer e veja calendário

Primeira parcela do abono de Natal será liberada a partir de quinta-feira (25)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 mai 2023 às 14:23

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 14:23

SÃO PAULO, SP - Os aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já podem começar a consultar o valor da primeira parcela do 13º, que passa a ser paga a partir de quinta-feira (25). A consulta pode ser feita no aplicativo ou site Meu INSS com CPF e senha.
Prevista para domingo (21), a consulta foi antecipada. O governo federal irá pagar as duas parcelas do 13º nos meses de maio e junho. A primeira será liberada entre os dias 25 de maio e 7 de junho. A segunda parcela cairá na conta do segurado entre os dias 26 de junho e 7 de julho.
Por lei, o 13º do INSS é pago em duas parcelas: uma no meio do ano e outra na competência de novembro. Desde 2020, porém, o benefício tem sido antecipado para o primeiro semestre.
INSS - Previdência Social
O 13º do INSS é pago em duas parcelas Crédito: Carlos Alberto Silva
O pagamento ocorre conforme o número final do benefício, sem o dígito verificador. O abono de Natal cai na conta juntamente com o benefício mensal do segurado. O dinheiro cai na conta dos segurados sempre a partir do final no mês da competência que está sendo paga.
Em maio, o pagamento começa no dia 25 para quem tem número de benefício com final 1, sem considerar o dígito. Os primeiros a receber são os beneficiários que ganham um salário mínimo, que subiu para R$ 1.320 no dia 1º.
Depois, nos primeiros dias do mês seguinte, começa a liberação dos valores para quem ganha acima do mínimo até o teto do INSS, de R$ 7.507,49 em 2023. As datas de pagamento para este público vão de 1 a 7 de junho.
O decreto com a antecipação foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 4 de maio. A medida vai beneficiar cerca de 30 milhões de brasileiros, que receberão um montante de R$ 62,6 bilhões.
VEJA COMO FAZER A CONSULTA:
PELO SITE: 
  1. Acesse meu.inss.gov.br 
  2. Na página inicial, vá em "Entrar com gov.br" 
  3. Depois, informe o CPF e clique em "Continuar" 
  4. Na página seguinte, digite a senha e vá em "Entrar" 
  5. Na página inicial, clique em "Extrato de Pagamento" 
  6. Aparecerá a competência, que é o mês a que se refere o benefício, o valor e a previsão de pagamento 
  7. O valor do benefício é código 101 e o valor do 13º salário é código 104 
  8. Se houver empréstimo consignado, também aparecerá no extrato 
  9. É possível gerar o PDF, clicando no final da página em "Baixar PDF"
PELO APLICATIVO: 
  1. Abra o app Meu INSS 
  2. Clique em "Entrar com gov.br" 
  3. Informe o CPF e vá em "Continuar", depois, digite sua senha e vá em "Entrar" 
  4. Na página inicial, vá em "Extrato de pagamento" 
  5. Clique na seta ao lado do pagamento de abril, que o extrato será aberto 
  6. Aparecerá a competência, que é o mês a que se refere o benefício, o valor e a previsão de pagamento 
  7. O valor do benefício é código 101 e o valor do 13º salário aparece sob o código 104 
  8. Se houver empréstimo consignado, também será informado no extr
O calendário de pagamento do 13º do INSS é o mesmo do calendário mensal de benefício, conforme o mês de competência. A competência maio será paga no final de maio e no início de junho. A competência junho será paga no final de junho e início de julho.
Aposentados do INSS vão receber 13º adiantado pelo quarto ano seguido
Aposentados do INSS vão receber 13º adiantado pelo quarto ano seguido Crédito: Reprodução

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