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Aumento das taxas

Inflação do aluguel acumula 33,83% em 12 meses

IGP-M registrou inflação de 0,78% em julho deste ano, taxa superior ao 0,60% de junho. A alta de junho para julho foi puxada pelos preços no atacado e no varejo

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 10:30

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

29 jul 2021 às 10:30
Inflação
Inflação do aluguel acumula 33,83% em 12 meses, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), que fez a pesquisa Crédito: Pixabay
O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), usado no reajuste de contratos de aluguel em todo o país, registrou inflação de 0,78% em julho deste ano, taxa superior ao 0,60% de junho. Com o resultado, o IGP-M acumula 15,98% no ano e 33,83% em 12 meses, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), que fez a pesquisa.
A alta de junho para julho foi puxada pelos preços no atacado e no varejo. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o atacado, subiu de 0,42% em junho para 0,71% em julho. Já o Índice de Preços ao Consumidor, que apura o varejo, passou de 0,57% para 0,83% no período.
Por outro lado, a inflação do Índice Nacional de Custo da Construção caiu 2,30% em junho para 1,24% em julho.

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