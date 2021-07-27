AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Economia
  • Inflação da construção civil cai para 1,24% em julho
Índice em queda

Inflação da construção civil cai para 1,24% em julho

O percentual foi inferior ao apurado no mês anterior (2,30%). De junho para julho, houve quedas nas taxas de inflação dos materiais, serviços e mão de obra

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 09:30

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

27 jul 2021 às 09:30
Canteiro de obras: construção civil - setor de imóveis
Inflação da construção civil cai para 1,24% em julho Crédito: Pixabay
O Índice Nacional de Custo da Construção-M (INCC-M), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), teve inflação de 1,24% em julho deste ano, percentual inferior ao apurado no mês anterior (2,30%). Com o resultado, o índice acumula  10,75% no ano e 17,35% em 12 meses.
De junho para julho, houve quedas nas taxas de inflação dos materiais, serviços e mão de obra. Os materiais e equipamentos passaram de 1,75% para 1,52%. Os serviços recuaram de 1,19% para 0,65%
Já o índice da mão de obra passou de 2,98% em junho para 1,12% em julho.

Veja Também

Inflação e desemprego afetam até o básico feijão com arroz

Na crise, salário do trabalhador do ES fica sem aumento acima da inflação

Bolsonaro sugere reajuste do fundão pela inflação e comete deslize sobre lei

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Inflação Construção civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que novo tarifaço de Trump não deve decidir eleição a favor de Lula
Empresa
O jogo infinito das empresas que atravessam gerações
Homenagem a Camila Morgado na 3ª noite do 33º Festival de Cinema de Vitória
Camila Morgado é homenageada no no 33º Festival de Cinema de Vitória; veja como foi a festa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados