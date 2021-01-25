Ibope Inteligência, que faz pesquisas de opinião, encerra atividades

O Ibope Inteligência, empresa de pesquisas de opinião, política e mercado, irá deixar de existir no fim de janeiro.
A marca Ibope foi vendida para a inglesa Kantar em novembro de 2014. Desde então, passaram a existir duas empresas: a Kantar Ibope Media - controlada pela companhia inglesa, que passou a ter o controle acionário das operações da divisão de mídia -, que realiza medições de audiência de TV; e a Ibope Inteligência, que manteve o nome por acordo de direito de licenciamento da marca.
É esta última, que faz pesquisas de opinião - como as realizadas durante as eleições-, que deixará de existir.
O encerramento das atividades da Ibope Inteligência coincide com o fim do direito de licenciamento da marca, que passará a pertencer totalmente à inglesa Kantar.
A família Montenegro, que controla a Ibope Inteligência, irá deixar o ramo após 79 anos de atividade.
Segundo O Globo, Márcia Cavallari, presidente do Ibope desde 2010, irá se juntar a alguns executivos que trabalhavam com ela para abrir uma nova empresa, o Ipec (Inteligência, Pesquisa e Consultoria), também na área de pesquisa.