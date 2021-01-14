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Foco no digital

Grife espanhola Zara vai fechar loja no Espírito Santo

Rede varejista de roupas e acessórios está passando por reestruturação mundial. Pandemia da Covid-19 impactou resultados da empresa, que agora aposta nas vendas on-line

Públicado em 

14 jan 2021 às 19:30
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Loja da Zara no Shopping Vila Velha será fechada
Loja da Zara no Shopping Vila Velha será fechada Crédito: Shopping Vila Velha/Reprodução Facebook
A rede espanhola Zara vai fechar uma de suas lojas no Espírito Santo. A marca de roupas e acessórios prevê encerrar suas atividades no Shopping Vila Velha. A data exata, entretanto, não foi divulgada.
O Shopping Vila Velha confirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que o contrato junto à empresa será encerrado, mas ponderou que a unidade ainda está em funcionamento e informou que mais detalhes deveriam ser apurados junto à grife. A coluna procurou a Zara que, até o momento desta publicação, não se posicionou.
De acordo com uma fonte, a decisão de fechar a unidade canela-verde faz parte de uma reestruturação que a companhia vem realizando mundialmente. "A marca tomou a decisão de migrar lojas menores, como é o caso da de Vila Velha, para o e-commerce. O objetivo é fortalecer a base digital", revelou uma pessoa que pediu para não ser identificada.
Além de Vila Velha, a Zara tem uma loja no Shopping Vitória. Mas, de acordo com uma fonte do mall, não há previsão que essa unidade seja fechada. "Pelo menos por enquanto não fomos avisados de nada." Uma pessoa ligada à Zara também garantiu que as operações na capital capixaba irão continuar.
Em 2020, a Inditex, grupo varejista dono da Zara, anunciou o fechamento de cerca de 1.200 lojas em todo mundo entre os anos de 2020 e 2021. A decisão foi divulgada após números negativos registrados pelo grupo no primeiro trimestre do ano passado, quando acumulou um prejuízo líquido de 409 milhões de euros, fruto dos reflexos da pandemia da Covid-19. Na época, a empresa informou que o fechamento priorizaria lojas cujas vendas pudessem ser recuperadas em unidades próximas e on-line.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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