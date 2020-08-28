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Renda Brasil

Guedes diz que crítica de Bolsonaro é 'carrinho' que poderia ser pênalti

A principal reclamação de Bolsonaro diz respeito à proposta de Guedes de extinguir o programa abono salarial para ajudar a bancar o substituto do Bolsa Família

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 19:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 19:32
Depois de receber crítica pública do presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes (Economia) disse nesta sexta-feira (28) que as declarações do chefe do Executivo foram um "carrinho", uma "entrada perigosa" que poderia ser pênalti.
Paulo Guedes e Jair Bolsonaro
Paulo Guedes e Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/Fotos Públicas
Em evento na quarta-feira (28), o presidente afirmou que suspendeu o anúncio da ampliação do Bolsa Família, que será rebatizado de Renda Brasil.
"A proposta, como a equipe econômica apareceu para mim, não será enviada ao Parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos", disse Bolsonaro.
Nesta sexta-feira, em videoconferência promovida pelo Instituto Aço Brasil, Guedes disse que iria com Bolsonaro ao evento em Ipatinga (MG), onde acabou sendo criticado, mas ficou em Brasília formulando propostas para a retomada da economia.
"O presidente foi lançar com você [em Ipatinga] e eu fiquei aqui limpando papel e ainda tomei um vazamento. Ainda tomei. Falei 'pô, presidente. Carrinho, entrada perigosa, ainda bem que foi fora da área, senão era pênalti'", disse.
A principal reclamação de Bolsonaro diz respeito à proposta de extinguir o programa abono salarial para ajudar a bancar o Renda Brasil. Diante do veto do presidente, a equipe econômica busca alternativas.

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Reunião nesta sexta entre Bolsonaro e ministros envolvidos na formulação do novo programa social terminou sem uma decisão. Segundo Guedes, o governo trabalha com duas opções.
Na primeira, o auxílio emergencial a informais seria prorrogado até dezembro, em valor mais baixo do que os atuais R$ 600. Isso daria fôlego para a área econômica continuar calibrando e buscando soluções para o Renda Brasil, que começaria a rodar em 2021.
A segunda opção seria lançar o Renda Brasil já neste ano. O ministro não detalhou como isso seria feito.

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"Estamos fazendo um estudo do consumo privado de baixa renda, que é decidir se aterrizamos no auxílio emergencial em valor um pouco mais baixo e vamos até o fim do ano, ou se já aterrizamos no Renda Brasil, que é uma construção mais robusta que exige ainda alguns ajustes, porque nós temos que fazer tudo dentro do teto [de gastos], com responsabilidade fiscal e transparência", afirmou.

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