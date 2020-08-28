AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Economia
  • Equipe está finalizando estudo sobre lançamento do Renda Brasil, diz Guedes
Reta final

Equipe está finalizando estudo sobre lançamento do Renda Brasil, diz Guedes

Segundo o ministro da Economia, o fim do auxílio precisa ter um pouso suave, e o que ele chamou de aterrissagem pode ser a renovação dos pagamentos emergenciais

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 19:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 19:07
Paulo Guedes diz que Senado deu péssimo sinal ao derrubar veto a reajustes
Paulo Guedes diz que o Renda Brasil, que é uma construção mais robusta e demanda ajustes Crédito: Alan Santos/Agência Brasil
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta sexta-feira (28), que a sua equipe está finalizando estudos sobre o lançamento do programa Renda Brasil ou a prorrogação do auxílio emergencial. Segundo ele, o fim do auxílio precisa ter um pouso suave, e o que ele chamou de aterrissagem pode ser a renovação dos pagamentos emergenciais, em valor inferior aos atuais 600 reais, ou o Renda Brasil, que é uma construção mais robusta e demanda ajustes, conforme disse o ministro.
"Estamos na reta final. Nos próximos dias, deve sair a prorrogação de auxilio ou Renda Brasil", assinalou Guedes ao participar de uma conferência virtual promovida pelo Instituto Aço Brasil.
O ministro salientou ainda que o ministério está finalizando também novas medidas de financiamento de empresas, anunciando entre R$ 100 bilhões e R$ 200 bilhões adicionais em crédito a empresas até o fim do ano.
"Vem aí uma enxurrada de crédito até fim do ano. Crédito, que teve problema no início, agora chegou na ponta", afirmou o ministro.

Veja Também

Presidente tem decidido na direção da responsabilidade fiscal, diz Guedes

"Vai ter uma enxurrada de crédito até o fim do ano", diz Guedes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
“Não acredito que será feita a mesma sacanagem comigo”, desabafa Meneguelli
Imagem de destaque
'Às vezes não sei como ajudá-lo': como diagnóstico de autismo do filho mudou a vida de Cucurella, da seleção espanhola
Imagem de destaque
Quem é o árbitro que vai apitar a final da Copa do Mundo 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados