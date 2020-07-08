Governo recria conselho de defesa do consumidor extinto em 1990

Governo recria o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor Crédito: Anna Shvets/ Pexels

O governo recriou, através de decreto publicado no "Diário Oficial da União" nesta quarta-feira (8) , o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor (CNDC). O órgão foi originalmente criado em 1985, durante a presidência de José Sarney, e extinto em 1990.

Pelo decreto (nº 10.417) publicado no Diário Oficial, o conselho agora ressuscitado terá como finalidade assessorar o ministro da Justiça e Segurança Pública na formulação e condução da Política Nacional de Defesa do Consumidor, e propor recomendações aos órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

O conselho será presidido pelo secretário Nacional do Consumidor, Luciano Timm. Terá também representantes do Ministério da Economia, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), do Banco Central , das agências regulatórias Anac (aviação civil), Anatel (telefonia), Aneel (energia elétrica) e ANP (petróleo), de entidades estaduais e municipais de defesa do consumidor, de fornecedores, além da sociedade civil.

A previsão é de que o órgão se reúna no mínimo quatro vezes ao ano em Brasília. A participação no conselho não será remunerada, segundo o decreto.

A recriação do órgão foi comemorada pelo Secretário Nacional do Consumidor, Luciano Timm.