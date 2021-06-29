Governo quer reduzir Imposto de Renda das empresas em 5% em 2022

Ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez nesta terça-feira (29) uma defesa da reforma tributária, encaminhada pelo governo ao Congresso . "Temos o compromisso que é de não deixar que os impostos sufoquem a economia", disse o ministro. "Temos que transformar o excesso de arrecadação em redução e simplificação de impostos", afirmou.

Guedes disse ainda que o governo pretende reduzir a arrecadação de impostos das empresas. "Anunciamos a redução de 2,5% do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ). Aparentemente foi pouco", disse o ministro. "Por força da economia, temos que passar este 2,5% para 5,0%, imediatamente. Uma redução de 5%, em vez de 2,5%. Estamos recalibrando nossos cálculos, para ver se isso já é possível agora", afirmou.

Segundo Guedes, a redução de 5% valeria já para o próximo ano.

O ministro afirmou ainda que o compromisso do governo é de não deixar que os impostos sufoquem o empresariado brasileiro. "Neste segundo capítulo da reforma tributária que mandamos, mandamos um recado muito claro. Queremos reduzir a arrecadação de impostos das empresas", comentou.

Guedes disse ainda que a economia brasileira continua surpreendendo favoravelmente. Ele citou os números da arrecadação federal em maio, divulgados nesta terça pela Receita Federal. "A economia brasileira realmente está em pé novamente", avaliou, em participação na entrevista coletiva sobre a arrecadação federal de maio.