Correção na tabela do Imposto de Renda pode estimular a economia

Estudo do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco) indica que a defasagem da tabela do IR chega a 113,09%, Crédito: Freepik

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou na última quinta-feira (10) um projeto de lei que corrige a tabela do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) em 31,92%. A proposta segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para que sua admissibilidade seja atestada.

O projeto aumenta a faixa de isenção do tributo, que passa de R$ 1.903,98 para R$ 2.511,73. Se aprovado, segue para o Senado, sem precisar passar pelo Plenário, salvo se houver apresentação de recurso com apoio mínimo de 51 deputados.

Para o advogado tributarista Samir Nemer, a não correção da tabela do Imposto de Renda gera uma grande injustiça fiscal, porque faz com que as pessoas paguem impostos de forma incompatível com a sua renda.

Nemer acrescentou que se a correção da tabela for aprovada, a tendência é um aquecimento da economia e um estímulo ao consumo por parte das famílias.

"As pessoas vão ter mais disponibilidade de recursos e aquecer a economia como um todo" Samir Nemer - Advogado tributarista

Estudo do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco) indica que a defasagem da tabela do IR chega a 113,09%, considerando a inflação acumulada de 1996 a 2019 e as atualizações feitas na tabela no mesmo período.