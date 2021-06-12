Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Defasagem

Correção na tabela do Imposto de Renda pode estimular a economia

Atualização dos valores pode beneficiar o trabalhador e contribuir para dar mais dinamismo à atividade econômica no país

Públicado em 

12 jun 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Previsão é que economia do ES retraia entre 5% e 6% em 2020, segundo economistas
Estudo do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco) indica que a defasagem da tabela do IR chega a 113,09%, Crédito: Freepik
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou na última quinta-feira (10) um projeto de lei que corrige a tabela do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) em 31,92%. A proposta segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para que sua admissibilidade seja atestada.
O projeto aumenta a faixa de isenção do tributo, que passa de R$ 1.903,98 para R$ 2.511,73. Se aprovado, segue para o Senado, sem precisar passar pelo Plenário, salvo se houver apresentação de recurso com apoio mínimo de 51 deputados.
Para o advogado tributarista Samir Nemer, a não correção da tabela do Imposto de Renda gera uma grande injustiça fiscal, porque faz com que as pessoas paguem impostos de forma incompatível com a sua renda.
Nemer acrescentou que se a correção da tabela for aprovada, a tendência é um aquecimento da economia e um estímulo ao consumo por parte das famílias.
"As pessoas vão ter mais disponibilidade de recursos e aquecer a economia como um todo"
Samir Nemer - Advogado tributarista
Estudo do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco) indica que a defasagem da tabela do IR chega a 113,09%, considerando a inflação acumulada de 1996 a 2019 e as atualizações feitas na tabela no mesmo período.
Já um levantamento divulgado pela Associação Nacional dos Auditores da Receita Fiscal (Unafisco) estima que cerca de 13 milhões de contribuintes deixariam de pagar o imposto caso toda a defasagem da tabela fosse corrigida. 
LEIA AQUI MAIS CONTEÚDOS DA COLUNA BEATRIZ SEIXAS

Veja Também

Abrasel entra na Justiça com 14 ações de reparação de prejuízos no ES

Vitória espera arrecadar até R$ 25 milhões com negociação da folha

Câmara americana de comércio vai atuar no ES e espera intensificar negócios

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

Economia Imposto de Renda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha
Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados