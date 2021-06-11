Abrasel entra na Justiça com 14 ações de reparação de prejuízos no ES

Movimentação de bares no Triângulo das Bermudas na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) entrou na Justiça com ações civis públicas em todos os Estados do país e em 270 municípios exigindo a reparação financeira para os estabelecimentos associados que foram afetados pelas medidas restritivas impostas por administrações públicas em função da pandemia do novo coronavírus

No Espírito Santo , são 14 ações, sendo uma no âmbito estadual e outras 13 nos municípios de: Vitória, Cariacica, Serra, Fundão, Vila Velha, São Mateus, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Aracruz, Domingos Martins, João Neiva e Nova Venécia.

A Abrasel justifica que a busca pela Justiça foi necessária diante do grave quadro econômico-financeiro vivido pelas empresas do segmento desde o início da pandemia, em março de 2020. De acordo com a instituição, mais de 300 mil estabelecimentos foram fechados no país e, entre os que sobreviveram, 72% registram prejuízos.

A associação classifica a situação enfrentada pelo setor como injusta e alega que os bares e restaurantes foram "desproporcionalmente afetados pelas restrições impostas por Estados e municípios durante a pandemia".

“Enquanto houve setores que ganharam com a crise, fomos um dos mais prejudicados pelas medidas restritivas impostas. Não estamos discutindo o mérito destas iniciativas – se foram lícitas ou não – nem mesmo associando as ações na Justiça a qualquer prefeito ou governador em específico, nem à qualidade de suas decisões. Temos clareza de que as perdas provocadas no setor foram resultantes de atos do executivo municipal e estadual, portanto, cabe a estes a responsabilidade pela reparação”, afirma o presidente da Abrasel, Paulo Solmucci.

Ainda de acordo com Solmucci, o objetivo é estender a ação a todo o setor de bares e restaurantes. Por enquanto, as ações civis públicas são voltadas somente para quem é associado à entidade, em função de uma limitação imposta pela própria legislação.