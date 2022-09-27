Governo define regras do consignado do Auxílio Brasil a 5 dias das eleições

Renato Machado

Auxílio Brasil: Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

VEJA AS PRINCIPAIS REGRAS PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

A taxa de juros não poderá ser superior a 3,5% ao mês

O empréstimo poderá ser feito em até dois anos, em 24 parcelas mensais e sucessivas

Não poderá haver prazo de carência para o empréstimo começar a ser descontado do benefício

Bancos e financeiras não poderão cobrar TAC (Taxa de Abertura de Crédito) e quaisquer outras taxas administrativas

O responsável familiar cadastrado no Auxílio Brasil precisará autorizar o empréstimo e o desconto

Ele também precisará autorizar a instituição financeira a ter acesso a informações pessoais e bancárias. A autorização terá que ser feita por escrito ou meio eletrônico (não será aceita por telefone)

Bancos e financeiras não poderão ligar para oferecer o consignado (não é permitido qualquer tipo de marketing ativo)

O governo não poderá ser responsabilizado se o empréstimo não for pago ao banco

O crédito consignado é uma modalidade de empréstimo na qual os contratantes têm os seus débitos descontados direto na fonte — no caso, no pagamento das parcelas o Auxílio Brasil.

No mês de julho, o Congresso Nacional aprovou, sem alterações, a medida provisória encaminhada pelo governo que autorizava as operações de crédito consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil, programa implementado pelo governo Bolsonaro em substituição ao Bolsa Família.

A proposta determinou que os empréstimos consignados podem ser concedidos até o limite de 40% do valor do benefício. O texto também liberou esse crédito para quem recebe o Benefício de Prestação Continuada e aumenta a margem dos créditos consignados para aposentados e pensionistas.

O texto da portaria determina que o responsável familiar recebedor do Auxílio Brasil será quem poderá autorizar o desconto do benefício recebido por sua família, dos valores referentes ao pagamento do empréstimo. O tomador deverá autorizar expressamente a instituição financeira a ter acesso às informações pessoais e bancárias necessárias à efetivação do contrato.

Essa autorização deverá ser feita por escrito ou por meio eletrônico. "Não será aceita autorização dada por telefone ou ainda por meio de gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência", afirma o texto.

A portaria ainda contém um anexo, com um questionário que deverá ser apresentado pelas instituições financeiras aos beneficiários do programa. Entre outros pontos, o texto busca informar aos interessados no consignado que essa modalidade deve ser uma das últimas opções para obter crédito.

"O empréstimo consignado do Auxílio Brasil é uma opção que deve ser utilizada apenas nos casos em que você realmente tem um problema que não pode resolver sem fazer esta contratação. Verifique se alguém da sua família ou da sua comunidade pode te oferecer outra solução, onde você não precise pagar juros", afirma o texto do modelo.

Um dos artigos da portaria do Ministério da Cidadania também proíbe as instituições financeiras habilitadas para conceder os empréstimos consignados para esse público de realizar qualquer atividade de marketing, ofertas comerciais, propostas ou publicidade para tentar convencer os beneficiários a celebrarem os acordos.