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"Coronavoucher"

Governo avalia prorrogar auxílio emergencial com parcelas de R$ 200

Secretário especial da Fazenda confirmou estudos para que ajuda a informais, MEIs e desempregados seja prorrogada com base no valor do Bolsa Família
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 19:01

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 19:01

O secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, confirmou nesta quinta-feira (21) que o governo avalia um valor menor caso o auxílio emergencial a trabalhadores informais, microempreendedores individuais e desempregados seja prorrogado.
Aplicativo da Caixa para o auxílio emergencial
Aplicativo da Caixa para solicitar o auxílio emergencial Crédito: Marcelo Casal/Agência Brasil
Segundo ele, o valor que deverá servir de referência é o benefício médio do programa Bolsa Família  aproximadamente R$ 200.
Nesta quarta (20), a Folha de S.Paulo informou que o ministro Paulo Guedes (Economia) admite prorrogar o auxílio emergencial por mais um ou dois meses, mas com valor de R$ 200 por pessoa.
O Orçamento prevê atualmente que a ajuda emergencial irá durar três meses e com um valor de R$ 600 por beneficiário. No entanto, o Congresso já discute prorrogar essa medida, criada para tentar suavizar a crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus.
Waldery disse que, inicialmente, se esperava gastar cerca de R$ 98 bilhões com o programa de socorro a trabalhadores informais, mas, com a alta demanda, esse valor já ultrapassa a marca de R$ 150 bilhões.

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Para o secretário, isso representa um custo elevado quando comparado com o orçamento anual do Bolsa Família, de aproximadamente R$ 32 bilhões.
Ele defende, então, que eventual prorrogação do programa de auxílio emergencial tenha que desenhada "com um olhar mais cauteloso em relação à questão fiscal".
"Chegaremos a uma solução intermediária. Não no mesmo perfil de hoje. E uma possibilidade de referencial é exatamente o valor trazido pelo Bolsa Família", declarou o auxiliar de Guedes.

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