Golpistas aproveitam fraude no INSS e prometem devolução de dinheiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Golpistas estão se passando por funcionários do INSS (Instituto Social do Seguro Social) para enganar aposentados e pensionistas, solicitando documentos e dados pessoais com a falsa promessa de devolver valores descontados indevidamente nas aposentadorias e pensões.

O novo golpe passou a ser aplicado após a operação deflagrada pela Polícia Federal e pela CGU (Controladoria-Geral da União), que investiga descontos não autorizados em benefícios de aposentados e pensionistas.

Golpe da falsa central de atendimento de bancos Crédito: Tania Rêgo/Agência Brasil

O INSS faz alerta de que os segurados não devem acessar links enviados por email, aplicativos de mensagem, ou outros meios, informando sobre "ressarcimento de descontos de mensalidades associativas".

A presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB-SP, Joseane Parodi, afirma que os segurados devem sempre desconfiar de ligações ou mensagens de pessoas que se identificam como servidores do INSS. Informações pessoais e documentos nunca devem ser compartilhados.

Segundo a especialista, aqueles que caíram no golpe devem registrar um BO (Boletim de Ocorrência) de preservação de direitos e, depois, o caso deve ser comunicado aos canais de denúncia da Serasa e no portal Fala Br.

Na quinta-feira (24), o ministro da CGU, Vinícius Marques, disse que todos os benefícios descontados de forma indevida na folha de pagamentos de beneficiários do INSS serão restituídos.

Para saber se houve desconto ilegal em sua aposentadoria, o segurado precisa ter uma conta no portal Gov.br e acessar o extrato de benefício no aplicativo ou site Meu INSS.

No documento, constam todos os descontos feitos na aposentadoria. Os segurados que desejarem consultar o extrato devem seguir o seguinte passo a passo:

1. Acesse o aplicativo ou site Meu INSS

2. Faça login com CPF e senha do Gov.br



3. Na página inicial, clique em "Extrato de benefício"



4. Depois, clique sobre o número do seu benefício



5. Será aberto o extrato, onde constará o valor do benefício e os descontos, se houver



De acordo com a especialista, é importante que os segurados confiram todos os extratos dos últimos meses, assim, é possível descobrir quanto foi descontado ao todo e a partir de quando os abatimentos começaram.

Outros golpes

Além do novo golpe, outras fraudes também são frequentemente aplicadas em nome do INSS. Em uma delas, um falso servidor do INSS se apresenta utilizando um crachá e vai à casa dos beneficiários para fazer uma suposta prova de vida presencial.

Em outro, o segurado recebe um SMS com a mensagem "PREVIDÊNCIA SOCIAL: Seu teste de vida se encontra pendente, evite o bloqueio do seu benefício. Contate: 4XXX2266".

Há também a fraude do falso advogado, em que criminosos se passam por advogados ou funcionários de escritórios para solicitar pagamentos que não precisam ser realizados.

Caso desconfie de um golpe, o segurado deve solicitar o nome completo e matrícula do suposto servidor e ligar gratuitamente para a Central de Atendimento 135 para confirmar se a pessoa é realmente do INSS.

O que fazer em caso de desconto

O beneficiário que não reconhecer o desconto da mensalidade associativa em seu benefício pode requerer o serviço "excluir mensalidade associativa" pelo aplicativo ou site Meu INSS ou pela Central 135:

1. Entre no Meu INSS (site ou aplicativo para celular)

2. Faça login com CPF e senha do Gov.br



3. Vá em "Serviços", em "Mais acessados"



4. Clique no botão "Novo pedido"



5. Digite no campo de busca "Excluir mensalidade"



6. Clique no nome do serviço/benefício



7. Leia o texto que aparece na tela e avance seguindo as instruções



Como bloquear descontos

É possível ainda bloquear o benefício para desconto de mensalidade associativa. Esse serviço também está disponível no Meu INSS. Siga os passos abaixo: