Fluxo cambial de 2022 passa a ser negativo após BC identificar erro

BRASÍLIA - O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central , Fernando Rocha, disse nesta quinta-feira (26) que foi necessária uma revisão extraordinária das estatísticas do mercado de câmbio contratado devido a um erro da autoridade monetária na apuração desses dados desde outubro de 2021. Segundo ele, esse problema se concentrou nos dados referentes às importações. Com isso, o fluxo cambial total de 2022 passou de entrada de US$ 9,574 bilhões para saída de US$ 3,233 bilhões.

Sede do Banco Central em Brasília Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

"Pedimos desculpas por essa falha na compilação das estatísticas. Identificamos esse erro, levantamos as causas, revimos os procedimentos e agora fizemos essa revisão", afirmou Rocha. "Para 2021, erro foi menor, concentrado nos últimos três meses, mas em 2022 atingiu todo o ano", completou.

Segundo Rocha, o erro em 2021 no fluxo cambial fez o total de importações passar de US$ 215,4 bilhões para US$ 217,2 bilhões. Para 2022, a revisão no fluxo de importações foi de US$ 238,1 bilhões para US$ 250,9 bilhões. "Praticamente US$ 1 bilhão por mês", destacou.

Rocha informou ainda que a divulgação do fluxo passará por mudanças relacionadas à alteração na lei cambial.