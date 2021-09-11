Febraban e Ministério da Justiça discutem estratégia de combate a crime cibernético

Febraban e Ministério da Justiça preparam estratégia de combate a crime cibernético Crédito: Divulgação

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e o Ministério da Justiça discutem a elaboração de uma estratégia nacional de combate ao crime cibernético.

Isaac Sidney, presidente da federação, se reuniu nesta sexta-feira (10) com o ministro Anderson Torres. Eles iniciaram as tratativas para a criação de um fórum, que segundo a Febraban deve seguir os moldes da estratégia de combate à corrupção e lavagem de dinheiro, lançada em 2003.

Brasil tem desde 2020 uma estratégia de segurança cibernética, chamada de E-Ciber, decretada pelo governo federal , com princípios e diretrizes a serem seguidos pelos setores público e privado.

Segundo a Febraban, a proposta debatida nesta sexta visa ampliar "a identificação e repressão dos responsáveis pelos crimes, expandir o conhecimento técnico das forças de segurança e promover a cooperação permanente entre agentes públicos e privados".

Lançado em novembro do ano passado, o Pix , sistema brasileiro de pagamentos instantâneos, tem sido usado para aplicação de golpes por bandidos, que tiram vantagem da facilidade e da rapidez da funcionalidade. Clientes poderão em breve escolher limites de transferência por horário, segundo anúncio do Banco Central no dia 27 de agosto.

De acordo com a Febraban, a estratégia a ser criada junto ao Ministério da Justiça terá como instrumento o desenvolvimento de um conjunto de plataformas de compartilhamento de dados de fraudes por meios digitais, além de apoio à capacitação das forças de segurança a partir do o laboratório para o tema na federação.