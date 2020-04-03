Faturamento do varejo caiu 45,1% entre 29 de março e 1º de abril no país

As vendas no varejo brasileiro caíram 45,1% entre 29 de março e 1º de abril, de acordo com o Boletim Impacto da covid-19 no Varejo Brasileiro, feito pela Cielo. O setor de bens não duráveis, que engloba supermercados, farmácias e postos de gasolina, foi o que apresentou maior resiliência, com faturamento recuando 9,1%. No mesmo período, os bens duráveis, como vestuário e eletrodomésticos, tiveram queda de faturamento de 70,6%, enquanto o setor de serviços recuou 77,3%.

A área de bens duráveis, como vestuário e eletrodomésticos, teve queda de faturamento de 70,6% Crédito: Pixabay

De acordo com a pesquisa, na quarta semana de março, o recuo total do varejo foi de 52,3%, enquanto nas três primeiras semanas de março o setor caiu 7,7%. No acumulado do período, a queda foi de 21,7%. Os números do período foram comparados com os dias equivalentes de fevereiro de 2020.

O setor de bens não duráveis foi o único que apresentou avanço em março, com alta de 3,3% no faturamento, sendo 11,4% na primeira semana de março. No acumulado do mês, bens duráveis recuaram 35%, enquanto o setor de serviços teve queda de faturamento de 46,9%. O varejo como um todo caiu 22,6%.