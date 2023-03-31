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Processo

Ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães vira réu por assédio

Denúncia do MPF foi aceita pela Justiça federal; ele deixou o cargo depois de relatos de assédio feitos por subordinadas a ele
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 mar 2023 às 12:28

Publicado em 31 de Março de 2023 às 12:28

Pedro Guimarães, presidente da Caixa
Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
SÃO PAULO, SP - O ex-presidente da Caixa Pedro Guimarães virou réu pelas denúncias de assédio contra funcionárias do banco.
A Justiça Federal aceitou a denúncia do MPF (Ministério Público Federal). O processo está em sigilo, sendo resultado de investigações de denúncias feitas por funcionários da Caixa.
Agora, Guimarães vai responder criminalmente por essas denúncias.
O advogado de Guimarães, José Luis Oliveira Lima, diz que o ex-presidente "confia na Justiça" e "tem certeza que durante a instrução a verdade virá à tona".
Ex-presidente do banco deixou o comando do banco em junho do passado após o surgimento de vários relatos de assédio feitos por subordinadas a ele.

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