Dólar tem maior alta semanal desde agosto de 2018 com soltura de Lula

Dólar fecha em R$4,16 nesta sexta-feira (08) Crédito: Pixabay

Bolsa de valores brasileira teve forte queda de 1,78% nesta sexta-feira (8) e perdeu os 108 mil pontos. A cotação do dólar disparou e subiu 1,80%, a R$ 4,1680, maior valor desde 17 de outubro. Dentre emergentes, o real foi a moeda que mais de desvalorizou na sessão, que também foi negativa para o mercado financeiro global. Com a soltura de Lula , abrasileira teve forte queda de 1,78% nesta sexta-feira (8) e perdeu os 108 mil pontos. A cotação dodisparou e subiu 1,80%, a R$ 4,1680, maior valor desde 17 de outubro. Dentre emergentes, o real foi a moeda que mais de desvalorizou na sessão, que também foi negativa para o mercado financeiro global.

Na semana, a moeda americana acumula alta de 4,25%, a maior alta semanal desde agosto de 2018, quando a cotação subiu 4,8% e foi a R$ 4,10. Na época, investidores temiam que a intenção de votos para Lula pudesse ser transferida a Fernando Haddad (PT-SP), que assumiu seu posto na corrida eleitoral.

e Assim como hoje, a guerra comercial entre China Estados Unidos também pressionava a cotação da moeda.

Analistas apontam que a cena política do país deve ficar mais instável com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em liberdade. No entanto, grande parte do mercado financeiro é tímido ao comentar a saída do petista da prisão e não se sente confortável para avaliar o evento.

Para o sócio fundador da Vitreo, George Wachsmann, a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) barrar a prisão de condenados logo após a segunda instância, e dar brecha para a liberdade de Lula, "é andar para trás e aumenta a insegurança jurídica no país e com certeza vai trazer barulho político".

Além da liberdade do líder petista, o Wachsmann aponta que o dólar segue pressionado pelo fracasso do megaleilão do pré-sal, que, diferente do esperado, não teve adesão de empresas estrangeiras.

"Na nossa visão, para as condições de aprovação da agenda de reformas, Lula livre é mais negativo que Lula preso. Porém, apesar do petista poder criar fatos e tumultuar o ambiente, o governo tem elementos e ferramentas para neutralizar o apelo desse discurso. E, nesse caso, uma melhora das condições econômicas também ajudariam.

Na seara eleitoral, a decisão de agora, embora abra espaço para contestações futuras, não altera a inelegibilidade do ex-presidente. A contenda de 2022 ainda está distante e veremos muitas peças se movimentando até lá. Podemos ver até outras decisões que podem devolvê-lo à prisão, mas Lula livre em período eleitoral continua a ter peso significativo - só lembrar a confusão que levou o desconhecido Haddad ao segundo turno e deu a ele mais de 45% dos votos", aponta relatório da XP Investimentos.

A queda da Bolsa e alta do dólar desta sessão também se devem a uma piora na guerra comercial. O presidente americano Donald Trump disse nesta sexta que os Estados Unidos não concordou em retirar as tarifas impostas à China. Autoridades de ambos os países afirmaram na quinta-feira (07) que parte das tarifas seriam retiradas com a "fase 1" do acordo comercial, que deve ser assinado até o final do ano.

Além disso, o processo de impeachment de Trump avança na Câmara americana, com a divulgação de transcrições de depoimentos fornecidos por diplomatas americanos à investigação sobre a eventual pressão de Tump para que a Ucrânia a investigasse seus rivais políticos domésticos.

Em Nova York, os índices Dow Jones e S&P 500 fecharam em alta de 0,02% e 0,26%, respectivamente. Na Europa, a Bolsa de Londres teve queda de 0,63% e a de Frankfurt, de 0,46%.