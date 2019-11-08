Além de Lula, mais 12 condenados da Lava Jato já podem sair da cadeia

José Dirceu, ex-ministro das Casa Civil Crédito: Marcos Fernandez/Arquivo

decidiram por 6 votos a 5 nesta quinta-feira (07), que é inconstitucional a prisão após condenação em segunda instância e, assim, abriram caminho para a soltura de ao menos 13 presos da , entre ex-executivos de empreiteiras, doleiros e ex-dirigentes da Superior Tribunal de Justiça a 8 anos, 10 meses e 20 dias no caso do triplex do Guarujá. Agência Estado - Os ministros do Supremo decidiram por 6 votos a 5 nesta quinta-feira (07), que é inconstitucional a prisão após condenação em segunda instância e, assim, abriram caminho para a soltura de ao menos 13 presos da Lava Jato , entre ex-executivos de empreiteiras, doleiros e ex-dirigentes da Petrobras , além do ex-presidente Lula , condenado noa 8 anos, 10 meses e 20 dias no caso do

Na manhã desta sexta-feira (08), a defesa do petista protocolou o pedido de liberdade do ex-presidente na Justiça Federal em Curitiba

O Conselho Nacional de Justiça informou que a decisão do Supremo impactará, ao todo, 4.895 pessoas com condenação em segunda instância em todo o País. Entre eles, réus da Lava Jato.

A expectativa é que presos notórios da maior operação já deflagrada no País contra a corrupção poderão ser soltos a partir do julgamento do STF que se prolongou por cinco sessões plenárias e foi concluído nesta quinta, com o entendimento de que o réu aguardará em liberdade e só começará a cumprir pena após esgotados todos os recursos - o chamado trânsito em julgado.

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu (governo Lula) está no grupo que pode ser solto. Atualmente, ele cumpre pena no Complexo Médico-Penal de Pinhais de 30 anos, 9 meses e 10 dias por corrupção e lavagem de dinheiro. O irmão, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, também pode deixar a prisão, mesmo condenado a 10 anos, 6 meses e 23 dias.

Outro encarcerado em Pinhais é Gerson Almada, ex-executivo da empreiteira Engevix. Ele foi condenado por corrupção ativa e lavagem de dinheiro a 34 anos e 20 dias.

Renato Duque, indicação política do PT para a diretoria de Serviços da Petrobras em 2003 e que rebelou-se contra devassa da Polícia Federal em casa, em 2014, poderá pedir a soltura após a decisão do STF. As penas somadas chegam a 123 anos e 11 meses de prisão.

Outros protagonistas das ações penais da Lava Jato serão alcançados pela decisão do Supremo, mas já estão fora da prisão. É o caso, por exemplo, do ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto que ganhou o benefício do regime semiaberto com tornozeleira eletrônica no começo de setembro, por decisão da juíza Ana Carolina Bartolamei Ramos, da 1ª Vara de Execuções Penais de Curitiba.