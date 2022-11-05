Diretor diz que PRF fez maior operação da história em meio a acusações de leniência

PRF diz que todas as rodovias estão livres de bloqueios totais Crédito: PRF/Divulgação

Em meio a acusações de que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) agiu com leniência em relação aos atos antidemocráticos que interditaram vias públicas em todo o país , o diretor-geral da corporação, Silvinei Vasques, disse em um vídeo divulgado nas redes sociais na noite de sexta-feira (4) que a operação para desbloquear as rodovias é a maior operação da história da polícia.

No vídeo, Vasques afirma que a PRF é uma instituição de estado e que precisa garantir "o direito de ir e vir de todo cidadão".

De acordo com o diretor da PRF, todas as operações administrativas do órgão estão suspensas para liberar o efetivo para ações nas rodovias.

O último informe da PRF, publicado na noite de sexta-feira (4), diz que restavam apenas cinco bloqueios parciais de vias públicas no país, dois no Mato Grosso e três no Pará. A corporação afirma que houve um total de 975 manifestações desfeitas.

No dia da eleição, Vasques divulgou um vídeo em seu perfil pessoal no Instagram apoiando Bolsonaro. Pouco depois, ele deletou a postagem.

A PRF organizou no domingo (30), dia em que foi realizado o segundo turno, uma operação em diversas partes do Brasil com a justificativa de fiscalizar o transporte ilegal, o que foi questionado na Justiça por possivelmente impedir pessoas de votar. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou a suspensão da operação

Vasques mencionou a operação de domingo no vídeo. "Nossos policiais federais homens e mulheres que estão na estrada trabalhando desde domingo à noite estávamos encerrando uma operação e já iniciamos essa grande operação para desbloquear rodovias em todo o país", afirmou.

Subprocuradores da República encarregados do controle externo da atividade policial pediram a abertura de um inquérito na Polícia Federal para que seja investigada a atuação do diretor-geral da PRF. A apuração deve focar a atuação de Vasques nas eleições e na repressão aos bloqueios de rodovias.