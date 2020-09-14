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Pandemia

Covid-19 provoca queda recorde, de 6,9%, no PIB do G20 no 2º trimestre

Foi a maior queda da história do grupo, segundo comparação divulgada nesta segunda-feira (14) pela OCDE

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 09:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 09:42
A dívida pública chegou a 85,5% do PIB em junho
Todos os países do G20 tiveram queda do PIB no segundo trimestre deste ano Crédito: Burak K/ Pexels
Com a exceção da China, todos os países do G20 (grupo das maiores economias do mundo) tiveram queda do PIB no segundo trimestre deste ano, por causa da pandemia de coronavírus.
Foi a maior queda da história do grupo, segundo comparação divulgada nesta segunda-feira (14) pela OCDE: na média, a economia do G20 encolheu 6,9% em relação ao primeiro trimestre deste ano e 9,1% em relação ao segundo trimestre do ano passado.
A redução no segundo trimestre foi muito maior que a registrada no primeiro trimestre deste ano, de 3,5% sobre o trimestre anterior e 1,7% em relação ao primeiro trimestre de 2019.
O tombo recorde coincide com o momento de maior número de mortes por coronavírus na maior parte dos países do G20, em abril deste ano. Grande parte deles adotou confinamento durante quase todo o trimestre.

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A queda de 6,9% em um trimestre é também o quádruplo da redução de 1,6% no auge da crise financeira, no primeiro trimestre de 2009.
A China, que saiu antes do confinamento e cresceu 11,5% no segundo trimestre, recuperando os -10% do primeiro quarto. Descontado o país asiático, as outras 17 economias encolheram na média 11,8% (não há números disponíveis para Argentina e Arábia Saudita).
Os países mais atingidos foram a Índia (-25,2%) e o Reino Unido (-20,4%). O PIB também caiu drasticamente no México (-17,1%), África do Sul (-16,4%), França (-13,8%) e Itália (-12,8%).
Coreia do Sul e Rússia foram tiveram os menores recuos: a economia encolheu 3,2% no segundo trimestre, na comparação com o trimestre anterior. O Brasil registrou queda igual à da Alemanha, de 9,7% do PIB.

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