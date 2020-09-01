Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Queda recorde

Queda do PIB 'já estava na conta', diz Mourão

De acordo com o vice-presidente, Hamilton Mourão, o país não foi tão prejudicado como esperavam em termos de queda da atividade econômica

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 14:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 14:20
Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão
Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão Crédito: Isac Nobrega/PR
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta terça-feira (1º), que a queda histórica do PIB "já estava na conta". "Essa queda já estava prevista, ela estava na conta, a gente já sabia que isso ia acontecer, por causa da pandemia, estava precificado", disse.
Ele citou outros países, como a Índia, com queda mais expressiva do que a do Brasil. "O Brasil não foi tão prejudicado como a gente esperava nessa questão da pandemia em termos de queda da atividade econômica. O problema é que o nosso colchão era pequeno em relação aos demais", declarou o vice.
Segundo Mourão, no segundo semestre, o Brasil vai começar "um movimento mais vigoroso de retomada" econômica. "No final do ano, a expectativa é que o PIB deste ano encolha na faixa de 4,5% a 5%. Já se pensou que encolheria 9%, 10%. Vai ser bem menos do que isso."

Veja Também

Mesmo com queda histórica do PIB, Economia diz que país dá sinais de recuperação

Esse é o barulho do raio que caiu em abril, diz Guedes sobre queda do PIB

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados