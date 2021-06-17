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Primeira alta

Confiança do empresário do comércio cresce 12,2% em junho, diz CNC

O item condições atuais cresceu 19,3%. Expectativa quanto ao futuro teve alta de 11,6% e a intenção de investimentos subiu 8%, informou a CNC
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

17 jun 2021 às 14:53

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 14:53

Pessoas organizam contas a pagar
Após quedas no setor, a confiança do empresário do comércio cresce 12,2% em junho. Crédito: Freepik
O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) cresceu 12,2% em junho na comparação com maio. Essa foi a primeira alta do ano e veio depois de cinco quedas consecutivas.
As informações foram divulgadas hoje (17), no Rio de Janeiro, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
Na comparação com junho do ano passado, a confiança do empresário avançou 47,6%.
De maio para junho, o principal aumento foi observado no item condições atuais, que cresceu 19,3%, puxado pela satisfação maior com a situação atual da economia (29,3%). A expectativa em relação ao futuro apresentou alta de 11,6%. Já a intenção de investimentos subiu 8%.
Na comparação com junho de 2020, foram apuradas altas de 71,8% na avaliação sobre as condições atuais (com aumento de 137% na confiança em relação à economia), de 53,9% nas expectativas e de 26,5% nas intenções de investimento.

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