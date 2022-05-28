Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Cobrança de IR sobre pensão alimentícia deve ser barrada pelo STF
Imposto de Renda

Cobrança de IR sobre pensão alimentícia deve ser barrada pelo STF

Supremo Tribunal Federal já formou maioria para impedir a tributação. Julgamento foi retomado nesta sexta-feira (27)

Publicado em 28 de Maio de 2022 às 17:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2022 às 17:56
A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votou para proibir a cobrança de imposto de renda sobre pensão alimentícia. Na votação em curso no plenário virtual da Corte, seis magistrados julgaram que a incidência de IR nos valores recebidos pelas famílias beneficiadas por pensões fere a Constituição. Até o momento, somente os ministros Gilmar Mendes e Edson Fachin se posicionaram contra a desoneração.
O caso começou a ser discutido pelo STF em dezembro do ano passado, mas foi suspenso por um pedido de vista (mais tempo para análise) do ministro Alexandre de Moraes. A ação julgada pelos ministros foi apresentada pelo Instituto Brasileiro de Direito da Família (IBDFAM), que recorreu à Corte para que fosse proibida a tributação da pensão alimentícia, alegando incompatibilidade com a ordem constitucional.
Pensão alimentícia
Mudança na tributação pode beneficiar pais que recebem benefício para o sustento dos filhos Crédito: ThinkStock

Veja Também

Amazon erra valor de pagamento a influencer em declaração do IR

Especialistas tiram 25 dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda

O julgamento estava suspenso desde 10 de fevereiro e foi retomado nesta sexta-feira (27/6). Segundo o advogado tributarista Samir Nemer, o STF firmou a seguinte tese: “é inconstitucional a incidência de imposto de renda sobre os alimentos ou pensões alimentícias quando fundados no direito de família”.
A organização autora da ação argumentou que "alimento não é renda", portanto não deve ser tributado como tal. "Não é justo, e muito menos constitucional cobrar imposto sobre as verbas alimentares. Isto é uma afronta à dignidade do alimentário e penalização à parte hipossuficiente. Primeiro, porque pensão não pode ser considerada renda e muito menos acréscimo patrimonial", sustentou.
"Segundo, se o fato gerador do imposto de renda é o aumento do patrimônio do contribuinte, nada justifica a tributação em pensão alimentícia, que é verba de subsistência, e cuja renda já foi devidamente tributada quando ingressou no acervo do devedor de alimentos", completou.
O relator da ação, Dias Toffoli, sustentou em seu voto que a pessoa responsável pelo pagamento da pensão alimentícia já contribui com o pagamento de imposto de renda, não sendo necessária a tributação da família que receberá os valores. O ministro argumentou que a permissão de cobrança do IR gera dupla incidência "do mesmo tributo sobre a mesma realidade". Ele foi acompanhado pelas ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber, assim como pelos ministros Ricardo Lewandowski, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes.
"Nesse contexto, a previsão da legislação acerca da incidência do imposto de renda sobre pensão alimentícia acaba por penalizar ainda mais as mulheres, que além de criar, assistir e educar os filhos, ainda devem arcar com ônus tributários dos valores recebidos a título de alimentos, os quais foram fixados justamente para atender às necessidades básicas da criança e do adolescente", sustentou o ministro Luís Roberto Barroso em seu voto.
Ao divergir, o ministro Gilmar Mendes propôs que as pensões alimentícias sejam somadas aos valores recebidos pelo seu responsável legal, sendo aplicada a tabela progressiva do imposto de renda para cada dependente. "Se mantido o entendimento do eminente relator, estaremos criando uma isenção dupla ilimitada e, com todas as vênias ao entendimento contrário, gerando uma distorção no sistema, uma vez que fere o princípio da capacidade contributiva", afirmou .
"Reitero que há de haver algum limite. E tenho para mim que esse limite já existe no ordenamento jurídico tributário. Trata-se da tabela progressiva do imposto de renda. Afinal, a que se presta a tributação progressiva do imposto de renda? Justamente a garantir que os valores considerados essenciais a uma existência digna não sejam tributado", completou.

"Economia para quem recebe pensão"

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de formar maioria e declarar a inconstitucionalidade da incidência do Imposto de Renda sobre a pensão alimentícia é muito importante. Isso porque, pelas normas atualmente vigentes, o responsável pela guarda do alimentando (quem recebe a pensão) deve acrescer o valor da pensão alimentícia à sua própria renda e sobre esse total paga-se a tributação.

O que o STF decidiu, de forma muito acertada, é que a pensão alimentícia não representa acréscimo patrimonial e, além disso, a incidência do imposto de renda nestes casos representa bitributação, uma vez que quem paga os alimentos já recolhe o tributo sobre a sua renda. Não incidindo o imposto sobre as pensões alimentícias, quem paga terá uma economia por conta disso.

O prazo para a finalização do julgamento se encerra no dia 3 de junho e, até lá, algum ministro pode mudar o voto, mas isso não é comum de acontecer.

Análise

Samir Nemer

LEIA MAIS SOBRE O IR

Receita abre consulta ao 1º lote de restituição do Imposto de Renda

Prazo acabando: 15 dúvidas na hora de fazer a declaração do IR

Como e quando fazer a declaração de espólio no Imposto de Renda?

Dependentes, deduções e isenções: veja 10 dúvidas sobre a declaração do IR

Existe alguma idade em que a pessoa fica isenta de Imposto de Renda?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Imposto de Renda STF
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede da Prefeitura de São Gabriel da Palha
Secretário municipal é exonerado por violência psicológica contra procuradora no ES
Renata Rivetti coordenou o estudo sobre a semana de 4 dias
Semana de 4 dias: resultados apontam aumento da produtividade
Imagem BBC Brasil
Por que filme sobre Michael Jackson 'tem tudo para ser o pior de 2026', segundo crítico da BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados