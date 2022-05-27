Amazon erra valor de pagamento a influencer em declaração do IR

Amazon informou o valor errado em declarações de pagamento a associados, enviadas à informou o valor errado em declarações de pagamento a associados, enviadas à Receita Federal para fins de Imposto de Renda , segundo relatos de influencers. O caso ganhou atenção quando a criadora de conteúdo Gabriela Bailas relatou em suas redes sociais que a empresa indicou o pagamento de R$ 77,8 mil, em vez dos pouco menos de R$ 2,9 mil que recebeu em 2021.

Letreiro da Amazon no centro de logística da empresa, na França. Crédito: Reuters/Folhapress

Casos similares ao de Bailas foram descritos no site Reclame Aqui. Em março, um usuário afirmou que a Amazon teria declarado um valor quase 20 vezes maior do que o que recebeu como associado da empresa. Em abril, outro usuário relata o registro de um valor 17 vezes maior que o recebido.

Questionada pela reportagem, a Amazon afirmou ter identificado "inconsistência sistêmica na geração do informe de rendimentos, que pode ter afetado alguns associados, e que já foi prontamente corrigida". A empresa também disse ter contatado todos os impactados, corrigido os valores junto à Receita Federal e disponibilizado o informe de rendimentos com o valor correto.

Os contribuintes afetados fazem parte do Programa de Associados da Amazon, por meio do qual usuários divulgam links para a plataforma e recebem comissão por vendas realizadas.

REDES SOCIAIS ATRAÍRAM ATENÇÃO PARA O PROBLEMA

Gabriela Bailas é criadora do canal Física e Afins, que tem 309 mil inscritos no YouTube. Na terça (23), ela relatou o ocorrido em suas redes sociais. "Publiquei porque passei muitas horas tentando falar com a Amazon e ter uma solução, mas nenhuma foi apresentada", afirma, complementando que foi redirecionada para diferentes sites e números de telefone sem uma resolução satisfatória.

[RETRATAÇÃO @amazonBR] Sou associada da Amazon com link de afiliada. Em 2021 recebi menos de 2 mil reais em comissões e pra minha surpresa a @amazonBR declarou junto à RECEITA FEDERAL que ganhei mais de 77 MIL REAIS! Agora NINGUÉM ME AJUDA e eu preciso declarar IR. @amazonBR ?? pic.twitter.com/xFD7Oy98CW — Gabriela Bailas, PhD 🇧🇷🇵🇱 (@bibibailas) May 23, 2022

Segundo a física, a empresa se desculpou pelo ocorrido e, na quarta (25), o valor correto já constava no site da Receita Federal. "Vou fechar a conta de associados. Não vou mais ter nenhum tipo de conta por lá, porque não quero passar por outra dor de cabeça dessas."

ERRO EM DECLARAÇÃO PODE LEVAR CONTRIBUINTES À MALHA FINA

A diferença entre o valor informado pela empresa e o declarado pelo contribuinte pode levá-lo a cair na malha fina. A Receita Federal aponta que, neste caso, a obrigação da pessoa física é declarar os rendimentos que efetivamente recebeu, independentemente do que é informado pela fonte pagadora.

O órgão também recomenda que, após constatar divergência de informação, o contribuinte entre em contato com a empresa. "Não há um instrumento que regule a reclamação do contribuinte contra a fonte pagadora, mas se houve informação incorreta cabe à parte interessada se manifestar", explica.

Renata Leal Ferrarezi, advogada tributária e especialista em Imposto de Renda, informou que se não ocorrerem mudanças após contato com a empresa, o contribuinte deve declarar o valor recebido, já tendo em mente que cairá na malha fina pela inconsistência. "Quando chamado pela Receita Federal, leva os comprovantes dos valores que recebeu e a Receita notificará a Amazon."

A Receita Federal afirma que poderá solicitar à fonte pagadora e ao contribuinte justificativas da divergência, recomendando a apresentação de documentos que comprovem os valores apresentados na declaração. Além de comprovantes, extratos bancários e notas fiscais, poderá ser feito e apresentado ao órgão um boletim de ocorrência.