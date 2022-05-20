Como declarar saldo de contas bancárias no Imposto de Renda?

Uma das principais etapas para se preencher na declaração de Imposto de Renda é informar o saldo das contas bancárias. Essa é a dúvida do leitor de A Gazeta Rodrigo Araújo, que gostaria de saber onde inserir as informações sobre valores em conta corrente.
A especialista Mônica Porto, conselheira do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), esclarece a dúvida do leitor. Veja abaixo.
Rodrigo Araújo perguntou: Estou tentando preencher a minha declaração de Imposto de Renda mas não estou conseguindo inserir as informações sobre saldo em conta corrente das minhas contas bancárias. Não existe a opção 61 conforme os bancos enviam. Como fazer?
Resposta dada pela conselheira do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Monica Porto: Você vai preencher na Ficha de Bens e direitos. Grupo 6 - Depósitos a Vista, e Código 1 - Conta Corrente ou Conta pagamento.