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Leitor pergunta

Como declarar saldo de contas bancárias no Imposto de Renda?

Leitor questiona onde inserir as informações sobre valores em conta corrente na declaração do IR. Especialista explica a forma

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 16:26

Públicado em 

20 mai 2022 às 16:26
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IR 2022: Conta corrente
IR 2022: como declarar saldo de conta bancária Crédito: Montagem/Canva
Uma das principais etapas para se preencher na declaração de Imposto de Renda é informar o saldo das contas bancárias. Essa é a dúvida do leitor de A Gazeta Rodrigo Araújo, que gostaria de saber onde inserir as informações sobre valores em conta corrente.
A especialista Mônica Porto, conselheira do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), esclarece a dúvida do leitor. Veja abaixo.
Rodrigo Araújo perguntou: Estou tentando preencher a minha declaração de Imposto de Renda mas não estou conseguindo inserir as informações sobre saldo em conta corrente das minhas contas bancárias. Não existe a opção 61 conforme os bancos enviam. Como fazer?
Resposta dada pela conselheira do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Monica Porto: Você vai preencher na Ficha de Bens e direitos. Grupo 6 - Depósitos a Vista, e Código 1 - Conta Corrente ou Conta pagamento.

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