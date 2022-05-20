Como declarar saldo de contas bancárias no Imposto de Renda?

IR 2022: como declarar saldo de conta bancária Crédito: Montagem/Canva

A Gazeta Rodrigo Araújo, que gostaria de saber onde inserir as informações sobre valores em conta corrente. Uma das principais etapas para se preencher na declaração de Imposto de Renda é informar o saldo das contas bancárias. Essa é a dúvida do leitor deRodrigo Araújo, que gostaria de saber onde inserir as informações sobre valores em conta corrente.

A especialista Mônica Porto, conselheira do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), esclarece a dúvida do leitor. Veja abaixo.

Rodrigo Araújo perguntou: Estou tentando preencher a minha declaração de Imposto de Renda mas não estou conseguindo inserir as informações sobre saldo em conta corrente das minhas contas bancárias. Não existe a opção 61 conforme os bancos enviam. Como fazer?