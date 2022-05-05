Como declarar o seguro DPVAT no Imposto de Renda?

Imposto de Renda 2022 - Seguro DPVAT Crédito: Montagem/Canva

Todo valor que o contribuinte recebe como compensação precisa ser informado no Imposto de Renda . Nesse quesito, entram as indenizações pagas por seguradoras, como é o caso do seguro DPVAT, mas como declarar?

Essa é a dúvida da leitora de A Gazeta, Tathiana Rodrigues Pereira. Ele diz saber que isso vai entrar na parte de “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, porém não tem certeza do código que deve ser usado.

A especialista Thabata Araujo, do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES) esclarece a dúvida da leitora. Veja abaixo.

Tathiana Rodrigues Pereira perguntou: Eu tenho uma dúvida. Tenho Seguro DPVAT a declarar. Sei que fica em Rendimentos Isentos e não tributáveis. Mas estou na dúvida se é sob o código 03 ou 26. Na verdade eu já até transmiti sob o código 03. Preciso saber se terei que retificar. Se puderem me ajudar, fico grata.