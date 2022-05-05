Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leão Responde

Como declarar o seguro DPVAT no Imposto de Renda?

As férias, o verão e o carnaval ficaram para trás e chegou a hora de fazer Imposto de Renda 2022. Fique esperto pois o prazo para entregar a declaração vai até o dia 31 de maio

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 16:01

Públicado em 

05 mai 2022 às 16:01
Blog do IR

Colunista

Blog do IR

Imposto de Renda 2022 - Seguro DPVAT
Imposto de Renda 2022 - Seguro DPVAT Crédito: Montagem/Canva
Todo valor que o contribuinte recebe como compensação precisa ser informado no Imposto de Renda. Nesse quesito, entram as indenizações pagas por seguradoras, como é o caso do seguro DPVAT, mas como declarar?
Essa é a dúvida da leitora de A Gazeta, Tathiana Rodrigues Pereira. Ele diz saber que isso vai entrar na parte de “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, porém não tem certeza do código que deve ser usado.
A especialista Thabata Araujo, do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES) esclarece a dúvida da leitora. Veja abaixo.
Tathiana Rodrigues Pereira perguntou: Eu tenho uma dúvida. Tenho Seguro DPVAT a declarar. Sei que fica em Rendimentos Isentos e não tributáveis. Mas estou na dúvida se é sob o código 03 ou 26. Na verdade eu já até transmiti sob o código 03. Preciso saber se terei que retificar. Se puderem me ajudar, fico grata.
Resposta dada pela conselheira do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Thabata Araújo: Sendo SEGURO DPVAT está correto sim o código 03 - não precisa retificar.

LEÃO RESPONDE

Onde encontrar informações de dívida com o fisco para fazer o IR?

Como declarar investimentos no Imposto de Renda 2022?

Casal declara Imposto de Renda separado: como declarar os filhos dependentes?

'Empresa e condomínio negam o informe do IR de quando fui síndico. O que faço?'

Blog do IR

O Leao do IR decidiu responder todas as suas duvidas sobre a declaracao do Imposto de Renda 2021. Envie suas perguntas para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp 27 3321-8699

Tópicos Relacionados

Imposto de Renda ir 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados