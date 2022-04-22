Onde encontrar informações de dívida com o fisco para fazer o IR?

Imposto de renda 2022: evite cair na malha fina Crédito: Canva/Montagem

Você pode não saber, mas as dívidas precisam ser declaradas no Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). E quem tem dívidas com a própria Receita Federal também deve informar na declaração.

O leitor de A Gazeta Nilo Sérgio Bezerra gostaria de saber onde pode encontrar informações a respeito do parcelamento de um imposto devido ao fisco.

O especialista Edmarcos Luchi , conselheiro do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), esclarece a dúvida do leitor. Veja abaixo.

Nilo Sérgio Bezerra perguntou: Tenho um parcelamento com a Receita Federal. Onde posso encontrar as informações para informar na declaração IRPF 2022? O parcelamento é referente a imposto devido e foi feito em 60 meses. O IRPF 2022 quer saber quanto paguei em 2021 e qual o saldo devedor. Onde posso encontrar essas informações?

Resposta dada pela conselheiro do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Edmarcos Luchi:

As informações sobre a posição financeira do seu parcelamento podem ser obtidas no Portal da Receita Federal (e-CAC), acessando a opção “Pagamentos e Parcelamentos”. O acesso a esse portal se dá através de certificado digital (e-CPF) ou por meio da chave de Identidade Digital Nível Ouro, obtida no aplicativo “Meu Gov.br”.