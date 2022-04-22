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Onde encontrar informações de dívida com o fisco para fazer o IR?

O período de entrega da declaração foi  prorrogado para dia 31 de maio. Vale ressaltar que entrega-la dentro do prazo é essencial para evitar multas, sem contar a temida malha fina

Públicado em 

22 abr 2022 às 15:39
Blog do IR

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Imposto de renda 2022 - Dívidas
Imposto de renda 2022: evite cair na malha fina Crédito: Canva/Montagem
Você pode não saber, mas as dívidas precisam ser declaradas no Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). E quem tem dívidas com a própria Receita Federal também deve informar na declaração.
O leitor de A Gazeta Nilo Sérgio Bezerra gostaria de saber onde pode encontrar informações a respeito do parcelamento de um imposto devido ao fisco.
O especialista Edmarcos Luchi , conselheiro do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), esclarece a dúvida do leitor. Veja abaixo.
Nilo Sérgio Bezerra perguntou: Tenho um parcelamento com a Receita Federal. Onde posso encontrar as informações para informar na declaração IRPF 2022? O parcelamento é referente a imposto devido e foi feito em 60 meses. O IRPF 2022 quer saber quanto paguei em 2021 e qual o saldo devedor. Onde posso encontrar essas informações?
Resposta dada pela conselheiro do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Edmarcos Luchi:
As informações sobre a posição financeira do seu parcelamento podem ser obtidas no Portal da Receita Federal (e-CAC), acessando a opção “Pagamentos e Parcelamentos”. O acesso a esse portal se dá através de certificado digital (e-CPF) ou por meio da chave de Identidade Digital Nível Ouro, obtida no aplicativo “Meu Gov.br”.
Caso o senhor não disponha de nenhuma das opções citadas, poderá obter o documento através de atendimento presencial na própria Receita Federal, cujo agendamento deve ser feito no site.

LEÃO RESPONDE

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O Leao do IR decidiu responder todas as suas duvidas sobre a declaracao do Imposto de Renda 2021. Envie suas perguntas para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp 27 3321-8699

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