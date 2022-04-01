Como declarar no IR remessa de dinheiro para o exterior?

IR 2022 - Remessa de dinheiro para o exterior Crédito: Montagem/Canva

Com a chegada de fintechs como possibilidade de remessa online ao mercado, enviar dinheiro para o exterior se tornou muito mais simples, rápido e seguro. Isso fez com que cada vez mais brasileiros fizessem transações para exterior para manutenção de outras pessoas, realização de investimentos ou por diversos outros motivos.

Mas um ponto importante que ainda gera dúvidas em muitos contribuintes é como declarar esse valores enviados ao exterior na declaração do Imposto de Renda. Essa é a pergunta da leitora de A Gazeta Rejane Miranda que gostaria de saber como declarar remessa enviava para o exterior para uma pessoa que não é dependente dela.

Rejane Miranda perguntou: Fiz duas remessas para o exterior ano passado, uma para meu esposo e outra para outra pessoa a qual não é meu dependente, por isso estou sem saber como e onde declarar a segunda pessoa. Pois a primeira, como é meu esposo e ele é meu dependente, declararei como manutenção de residente, visto que morava lá naquela data.

Resposta dada pela presidente e conselheira do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Carla Tasso:

A característica da remessa para o exterior é de suma importância para identificar como declarar. Podemos declarar remessas em:

Disponibilidade (envio do Brasil para uma conta no exterior de mesma titularidade) – declarada como bens e direitos; Manutenção de residente;

Doações;

Investimentos;

Pagamentos de serviços.



Como a pergunta não foi muito clara, sugerimos declarar em doações, ressaltamos que a tributação pode ser de 15 a 25% dependendo do país. A natureza do envio é primordial para declarar remessas para o exterior no imposto de renda. É de acordo com o motivo da remessa que um rendimento pode ser tributável ou não.

Sobre enviar dinheiro a não dependentes que moram no exterior:

Se o objetivo da remessa não é cobrir despesas com saúde e educação (isentas do imposto) da pessoa que reside em outro país, a transferência para não dependentes terá a cobrança de 25% de IR.

São dependentes, segundo a Receita (e portanto não há a cobrança no envio de dinheiro em nenhum caso):